Brezilya'da Uçak Kazası! En Az 9 Can Kaybı...

Brezilya’nın Rio Grande do Sul eyaletinde yer alan turistik şehir Gramado’da bir uçak yerleşim bölgesine düştü. Kaza sırasında uçakta bulunan 10 kişinin hayatını kaybettiği düşünülüyor.

Rio Grande do Sul Valisi Eduardo Leite yaptığı açıklamada, “Maalesef ilk bilgiler uçaktaki yolcuların hayatta kalamadığını gösteriyor" dedi.

Yetkililer, uçağın düştüğü bölgede yangın çıktığını ve 15 kişinin dumandan etkilendiğini ifade etti. Görgü tanıkları, uçağın önce bir binanın bacasına, ardından bir evin ikinci katına çarptıktan sonra bir mobilya mağazasının üzerine düştüğünü belirttiler.

Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

Kaynak: İHA