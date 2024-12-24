Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliyev'e D-8 Tebriği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycanlı mevkidaşı Aliyev'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'i D-8 üyeliğinden dolayı tebriklerini iletti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliyev'e D-8 Tebriği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Azerbaycan'ın D-8 üyeliğinin hayırlı olması dileklerini belirtirken, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış süreci ile ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğini, barışın sağlanması ile Güney Kafkasya'nın kalıcı istikrar ve refaha kavuşmasını beklediklerini ifade etti.

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Kaynak: AA

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