ABD Gelir İdaresi İçin Flaş İddia! 45 Bin Çalışan Risk Altında

ABD Gelir İdaresi'nin (IRS), federal hükümetin iş gücünü azaltma planları doğrultusunda 90 bin çalışanının yarısını işten çıkaracağı iddia edildi.

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ABD Gelir İdaresi İçin Flaş İddia! 45 Bin Çalışan Risk Altında

Associated Press’in (AP) adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberine göre, IRS'nin bu adımı, ABD’de kamu harcamalarını düşürme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Kurum bünyesindeki yaklaşık 90 bin çalışandan yarısının işten çıkarılmasının planlandığı belirtiliyor.

Ülkenin vergi tahsilatından sorumlu olan IRS’de gerçekleşecek işten çıkarmaların, vergi toplama süreçlerine nasıl yansıyacağı ise belirsizliğini koruyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci döneminde "federal bürokrasiyi küçültme ve israfı önleme" yönünde politikalar izleyeceğini açıklamıştı. Bu kapsamda kurulan Hükümet Verimliliği Departmanı’nın (DOGE) başına ise milyarder iş insanı Elon Musk getirilmişti. Trump yönetimi, geçmişte de IRS ve diğer devlet kurumlarında çalışan binlerce kişinin görevine son vermişti.

Kaynak: AA

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