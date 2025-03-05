Pakistan'da Askeri Tesise Bombalı Saldırı, Çok Sayıda Ölü Var

Pakistan’ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde yer alan Bannu bölgesinde yer alan orduya ait bir tesise bombalı araçla intihar saldırısı gerçekleştirildi.

15 ÖLÜ 25 YARALI

Saldırıda ilk belirlemelere göre, 4’ü çocuk, 2’si kadın toplam 15 kişi yaşamını yitirdi, en az 25 kişi de yaralandı.

Yetkililer, patlayıcı yüklü iki aracın tesisin duvarına çarparak infilak ettiğini aktararak, patlamanın ardından tesise giriş yapmaya çalışan 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Patlamaların etkisiyle bir caminin kısmen yıkıldığı ve bir evin çatısının çöktüğü belirtildi. Saldırının Pakistan Talibanı olarak da bilinen Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Kaynak: İHA