ABD'den Çin'e: Memnuniyet duyarız

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Çin'in Orta Doğu'da "yapıcı rol oynamasından memnun olacaklarını" ancak bölgedeki ortaklarından "ABD liderliğinin yerini hiçbir şeyin tutamayacağı" şeklindeki yorumlarını da duyduklarını ifade etti.

ABD'den Çin'e: Memnuniyet duyarız

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, düzenlediği basın toplantısında, bir gazetecinin Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin Filistin, Suudi Arabistan, Endonezya, Mısır ve Ürdün dışişleri bakanları ile Pekin'de yaptığı toplantıya ilişkin soruyu yanıtladı.

Miller, "(Blinken) Dışişleri Bakanı, Orta Doğu'ya ilk ziyaretimizde Vang Yi'yi aradı ve mevcut iletişim kanallarını kullanarak bölgedeki ülkelerle çatışmanın yayılmasını önlemek için yapacakları bir şey varsa bundan memnun olacağımızı söyledi" dedi.

Orta Doğu'daki ortaklarının "bölgede ABD liderliğinin yerini hiçbir şeyin tutamayacağı" yönündeki değerlendirmelerini de duyduklarına dikkati çeken Miller, San Fransisco'daki APEC Zirvesi öncesinde Blinken ve Vang'ın başkent Washington'da çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safedi, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El-Maliki ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha'nın yer aldığı heyet, dün Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile bir araya gelmişti.

Söz konusu heyet, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin daimi üyesi 5 ülkeye ziyaretlerinin ilk durağı Çin'de temaslarda bulunmuştu.

Kaynak: AA

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