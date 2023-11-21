Aralarında polis ve bürokratlar da var: 207 sanıklı mafya davasında 2 bin 200 yıl hapis cezası

İtalya'da 'Ndrangheta mafyasına yönelik ülkenin en büyük mafya davalarından birinin karar duruşması 20 Kasım Pazartesi günü görüldü. Mahkeme, 207 sanığın toplam 2 bin 200 yılın üzerinde hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

BBC Türkçe'den Övgü Pınar'ın haberine göre, Ocak 2021’de başlayan Rinascita-Scott davasında, güneydeki Calabria bölgesi merkezli 'Ndrangheta mafyasıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla 300’den fazla kişi yargılanıyordu. Açıklanan kararla 207 kişi, gasptan uyuşturucu kaçakçılığına kadar çeşitli suçlamalardan 30 yıla varan hapis cezalarına çarptırıldı.

HÜKÜMLÜLER ARASINDA ESKİ SENATÖR DE VAR

Koalisyon hükümetinin ortaklarından, eski başbakan Silvio Berlusconi’nin partisi Haydi İtalya’dan eski senatör Giancarlo Pittelli de mafyayla bağlantı suçlamasıyla 11 yıl ceza aldı. Davada yargılananlar arasında polis, yerel yönetim üyeleri ve iş insanları da bulunuyordu.

Ülkede 1980’lerden bu yana görülen en büyük mafya davasında, Vibo Valentia kentinde nüfuz sahibi olan ve 'Ndrangheta'nın en önemli klanlarından biri olarak bilinen Mancuso klanının işlediği suçlara odaklanıldı. Klanın lideri Luigi Mancuso’nun ise ayrı bir davada yargılanmasına karar verildi. Davanın kilit unsurlarından biri, Mancuso’nun yeğeninin de aralarında yer aldığı itirafçıların ifadeleri oldu.

DAVA İÇİN 24 BİN TELEFON DİNLEMESİ KAYDI TOPLANDI

Lamezia Terme kentinde 300’den fazla sanığın, 400 kadar avukatın ve yüzlerce tanığın sığabilmesi için bu davaya özel bir duruşma salonu inşa edilmişti. ‘Maksi-duruşma’ olarak da anılan dava için savcılık 24 bin kadar telefon dinlemesi kaydı toplamıştı.

İtalya’nın en yoksul bölgelerinden Calabria’da merkezlenen ‘Ndrangheta, dünyanın en güçlü organize suç örgütleri arasında. Dünyanın birçok ülkesinde varlık gösteren, Avrupa’da kokain pazarının yüzde 80 kadarını kontrol ettiği düşünülen ‘Ndrangheta’nın yıllık geliri 50 milyar euro olarak hesaplanıyor. ‘Ndrangheta’nın en az 150 klandan oluştuğu ve büyük ölçüde aile bağlarına dayandığı için büyük bir gizlilik ağından faydalandığı belirtiliyor.

YARGIÇLAR POLİS KORUMASI ALTINA ALINMIŞTI

Rinascita-Scott davasına bakan yargıçlar, güvenlik endişesi nedeniyle polis koruması altına alınmıştı. Soruşturmayı yürüten mafyayla mücadele savcısı Nicola Gratteri de 30 yılı aşkın süredir polis korumasında yaşıyor. Nicola Gratteri soruşturmanın ismindeki, ‘’rinascita’’ (İtalyanca "yeniden doğuş") sözcüğünü, bu dava sonrasında Vibo Valentia bölgesinin yeniden doğması umuduyla seçtiklerini söylemişti. Davanın ismindeki "Scott" sözcüğü ise 'Ndrangheta'nın uluslararası bağlarını ortaya çıkarmak için İtalyan makamlara yardım eden FBI ajanı Sieben William Scott'a atıfla seçildi.