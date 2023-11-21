Joe Biden yeni yaşını 81 mumlu pastasıyla kutladı

81 yaşına giren ABD Başkanı Joe Biden, doğum gününü üzerinde 81 mum bulunan bir pastayla kutladı.

Joe Biden yeni yaşını 81 mumlu pastasıyla kutladı

Daily Mail'de yer alan habere göre, ABD Başkanı Joe Biden, 81. yaş gününü yeni sosyal medya platformu Threads'e katılarak ve dev bir pastanın yanında gülümserken çekilmiş bir fotoğrafını yayınlayarak kutladı.

2021 yılında göreve geldiğinde Amerikan tarihinin en yaşlı başkanı olan Biden, hâlâ liderlik etmeye uygun olup olmadığı konusunda uzman ve anketlerde şüphelerle karşılaşıyordu.

Threads'e katılan Biden, üzerinde 81 mum bulunan pastasıyla bir fotoğrafını paylaşarak, şunları yazdı:

"81 yaşına girdim ve sahip olduğum tek şey yeni bir sosyal platformdu! İyi dilekleriniz için teşekkürler millet."

Biden, alevler içindeki pastalı fotoğrafına, "Ve sendikanın mum fabrikasındaki işçilere fazla mesai kazandıracağını umuyorum" notunu da düştü.

Joe Biden yeni yaşını 81 mumlu pastasıyla kutladı - Resim : 1

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