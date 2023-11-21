İran'dan Batıya tepki: Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Filistinli çocukları korumamak büyük trajedi

Dünya Çocuk Hakları Günü'nde bir mesaj yayımlayan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Abdullahiyan, Filistinli çocukların korunmamasını eleştirdi.

İran'dan Batıya tepki: Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Filistinli çocukları korumamak büyük trajedi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Dünya Çocuk Hakları Günü'nde, dünyanın, Filistinli çocukları korumak için pratikte bir şey yapmamasının büyük trajedi olduğunu belirtti.

Abdullahiyan, "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla, sosyal medya platformu X'ten bir mesaj yayınladı.

Bakan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin ifadeleri ve açık delillere göre, Gazze, çocuk mezarlığına dönmüştür. Siyonist rejimin saldırılarında şu ana kadar 5 bin 500'den fazla Filistinli çocuk şehit edilmiştir. Dünya Çocuk Hakları Günü'nde, dünyanın, Filistinli çocukları korumak için pratikte bir şey yapmaması ve acil eyleme geçmemesi büyük ve esef verici bir trajedidir."

DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun, 20 Kasım 1989'da Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni benimsemesiyle, aynı gün Dünya Çocuk Hakları Günü ilan edildi.

Kaynak: AA

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