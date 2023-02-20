ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ankara'da: Çavuşoğlu ve Erdoğan'la görüşecek

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, göreve geldiğinden bu yana ilk kez Türkiye’ye resmi ziyarette bulundu. Bugün Ankara’da olan Blinken ilk olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşecek. 

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ankara'da: Çavuşoğlu ve Erdoğan'la görüşecek

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye’ye gelen ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken’ın bugün Ankara’daki programını paylaştı.

Programa göre Blinken bugün ilk olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek. İki bakan, görüşmenin sonunda bir ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Blinken, Çavuşoğlu görüşmesinin ardından Anıtkabir’e gidecek.

Programa göre, ABD Dışişleri Bakanı Türkiye saatiyle 12.00’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek. 

Blinken, akşam saatlerinde Yunanistan'a geçecek.

Türkiye’de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 merkezli depremlerin 14’üncü gününde ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken Türkiye’ye geldi. Blinken dün, Adana İncirlik Hava Üssü'ne giderek ilk olarak Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile helikopter ile depremden etkilenen bölgeleri inceledi. Blinken daha sonra İncirlik'te ABD yardım ekipleri ve depremzede ailelerle görüştü.

Reuters'ın aktardığı habere göre, ziyarette, ABD'nin deprem konusunda Türkiye'ye yapacağı yardımlar kadar, İsveç ile Finlandiya'nın NATO üyeliği de ele alınacak. Washington, depremden önce yapılan temaslarda Ankara'ya iki ülkenin üyeliklerine onay verme çağrısı yapmıştı. 

Blinken, Twitter hesabından "Türkiye'deki depremin yıkımını doğrudan görmek derinden üzdü." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile deprem bölgesinde havadan incelemelerde bulunan Blinken, Twitter üzerinden açıklama yaptı.

Blinken, "Türkiye'deki depremin yıkımını doğrudan görmek derinden üzdü." ifadesini kullanarak, ABD'nin, kurtarma ve yardım çalışmaları için elinden gelen her şeyi yapmaya kararlı olduğunu belirtti.

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