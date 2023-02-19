Yunanistan'dan 120 ton yardım malzemesi yola çıktı

Yunanistan'da, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelerle dayanışma için toplanan yaklaşık 120 ton insani yardım malzemesi Türkiye'ye gönderildi. Yunanistan'da toplanan insani yardım malzemeleri, Orta Makedonya Eyalet Başkanı Apostolos Cicikostas'ın koordinasyonuyla bugün Selanik'ten yola çıkarıldı.

AA'nın aktardığına göre Cicikostas, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için bugün 120 ton insani yardım malzemesi gönderildiğini belirterek, "Dayanışmanın sınır tanımadığını kanıtlayan Orta Makedonya hizmet birimlerine ve vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

Daha önce de Yunanistan'da Türkiye'deki depremzedeler için toplanan insani yardım malzemeleri Pire, Patra ve Midilli limanlarından deniz yoluyla gönderilmişti. Yunanistan Kızılhaçı, 40 ton insani yardım malzemesinin yüklendiği 3 tırı Atina'dan kara yoluyla Türkiye'ye göndermişti. Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulunun başlattığı kampanya çerçevesinde de 15 tır ve 4 kamyon dolusu insani yardım malzemesi depremzedelere ulaştırılmıştı.