Yunanistan'dan 120 ton yardım malzemesi yola çıktı

Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için toplanan 120 ton insani yardım malzemesi, Yunanistan'a yola çıktı.

Yunanistan'dan 120 ton yardım malzemesi yola çıktı

Yunanistan'da, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelerle dayanışma için toplanan yaklaşık 120 ton insani yardım malzemesi Türkiye'ye gönderildi. Yunanistan'da toplanan insani yardım malzemeleri, Orta Makedonya Eyalet Başkanı Apostolos Cicikostas'ın koordinasyonuyla bugün Selanik'ten yola çıkarıldı.

AA'nın aktardığına göre Cicikostas, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için bugün 120 ton insani yardım malzemesi gönderildiğini belirterek, "Dayanışmanın sınır tanımadığını kanıtlayan Orta Makedonya hizmet birimlerine ve vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

Daha önce de Yunanistan'da Türkiye'deki depremzedeler için toplanan insani yardım malzemeleri Pire, Patra ve Midilli limanlarından deniz yoluyla gönderilmişti. Yunanistan Kızılhaçı, 40 ton insani yardım malzemesinin yüklendiği 3 tırı Atina'dan kara yoluyla Türkiye'ye göndermişti. Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulunun başlattığı kampanya çerçevesinde de 15 tır ve 4 kamyon dolusu insani yardım malzemesi depremzedelere ulaştırılmıştı. 

İşinden oldu. Oktay Kaynarca ne diyecek merak ediliyor İşinden oldu. Oktay Kaynarca ne diyecek merak ediliyor
Affetmekte zorlanan 4 burç insanı.. Onlara asla yanlış yapmamalısınız Affetmekte zorlanan 4 burç insanı.. Onlara asla yanlış yapmamalısınız
ABD Dışişleri Bakanı Blinken deprem bölgesine gidiyor ABD Dışişleri Bakanı Blinken deprem bölgesine gidiyor
NYT'de 'Erdoğan' analizi: İktidarda kalmak için akla gelen her yolu kullanacak "İktidarda kalmak için akla gelen her yolu kullanacak"
ÇOK OKUNANLAR
'Kalp gözü açık' hocaların işaret ettiği tarih: 'Erdoğan ısrarcı olacak' 'Kalp gözü açık' hocaların işaret ettiği tarih: 'Erdoğan ısrarcı olacak'
'EYT düzenlemesi 1 yıl ertelenecek' iddiası gündemdeydi: Yeni gelişme 'EYT düzenlemesi 1 yıl ertelenecek' iddiası gündemdeydi
McDonald's'ın yeni ürünü sosyal medyanın gündeminde: 'Bir sonraki ürün salçalı ekmek...' McDonald's'ın yeni ürünü sosyal medyanın gündeminde
İstanbul'da 93 okuldaki öğrenciler tahliye edilecek: İşte okulların listesi... İstanbul'da 93 okuldaki öğrenciler tahliye edilecek
Yıkımın boyutu gözler önüne serildi: İşte Hatay ve Kahramanmaraş'ın deprem öncesi ve sonrası fotoğrafları İşte Hatay ve Kahramanmaraş'ın deprem öncesi ve sonrası fotoğrafları