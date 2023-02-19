NYT'de 'Erdoğan' analizi: İktidarda kalmak için akla gelen her yolu kullanacak

ABD merkezli The New York Times (NYT) gazetesinde, Maraş merkezli depremlerin etkisi ve Türkiye'de mayıs ayında düzenlenmesi planlanan seçimlere ilişkin bir analiz yayınlandı. Liz Alderman imzalı yazıda, "Ankara'ya sarsıcı bir yeniden yapılanma planı ve zayıflamış bir ekonomik büyümeyle karşı karşıya getiren deprem, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üçüncü dört yıllık dönemi için yeni bir meydan okuma yaratacak” denildi.

'ERDOĞAN'IN POPÜLARİTESİ ZEDELENDİ'

NYT'ye konuşan Washington Yakın Doğu Politikaları Enstitüsü Türkiye Araştırma Programı Direktörü Soner Çağaptay, “Asıl odak noktası seçimler. Erdoğan büyüme sağlamadan asla kazanamadı ve yeniden yapılanma başladığında dengeleyici bir etki arayacak” dedi. Türkiye’nin, yüzde 85’i gören enflasyonla sarsıldığı belirtilen analizde Erdoğan'ın 'popülaritesinin zedelendiği' savunuldu.

'KÖRFEZ ÜLKEKELERİNE YASLANDI'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'faiz oranlarını düşürme konusundaki ısrarının' ekonomik krizi derinleştirdiği belirtilirken, "Türkiye'nin mevcut durumu, Erdoğan'ın iktidardaki ilk 15 yılıyla keskin bir tezat oluşturuyor" ifadelerinin kullanıldığı analizde, şu değerlendirmelere yer verildi: "[Erdoğan] Yargı ve medyanın kontrolünü ele geçirerek, üç merkez bankası başkanını görevden alarak ve damadını maliye bakanı olarak atayarak ülke üzerindeki hakimiyetini sıkılaştırdıkça kazanımlar boşa çıktı. Türkiye'nin mali durumunun çöküşünü engellemek için, onu iktidarda tutmaya hevesli otokratik liderlere sahip olan Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne daha fazla yaslandı."

'BATI İÇİN YARARLI BİR DENGE UNSURU OLDU'

Öte yandan, Londra merkezli uluslararası yatırım kuruluşu Bluebay'in yöneticisi Timothy Ash, Erdoğan'a ilişkin, "O, Batı için yararlı bir denge unsuru oldu. Körfez ülkelerinin de istediği bu" dedi.

Erdoğan’ın ekonomik avantaj için Rusya-Ukrayna savaşında 'her iki tarafa da oynadığını' savunan Carnegie Europe stratejisti ve AB’nin Türkiye eski büyükelçisi Marc Pierini ise, “Erdoğan, iktidarda kalmak için akla gelebilecek her yolu kullanacaktır” ifadelerini kullandı. Pierni, şöyle devam etti: “Yeniden yapılanma çabaları ve yaratılan para akışı ne olursa olsun ekonomik görünüm yaklaşan seçimlerin sonucuyla bağlantılı. Çünkü 20 yıl sonra ilk kez yenilme olasılığı var."