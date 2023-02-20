ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ankara'da: "Yıkımı sözlerle ifade etmek çok zor"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile ortak açıklamalarda bulunuyor. Blinken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüşecek.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Deprem felaketinden sonra ABD'den destek ve taziye mesajları aldık. Değerli mevkidaşım Blinken da ziyaretinden önce iki defa arayarak destekte bulundu. Dün deprem felaketinden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunduk.

ABD ile geniş bir gündemimiz var. Toplu mekanizmanın toplantısını senede iki defa yapmak istiyoruz. Sorunları ve sınamaları etkin bir şekilde çözmek istiyoruz. 100 milyar dolar hedefine ulaşmayı hedefliyoruz.

Tek taraflı yaptırımlar nedeniyle savunma sanayi alanında zorluklar yaşıyoruz, bunların aşılmasını bekliyoruz. ABD yönetimi, F-16 satımını destekliyor. Kongre'de her zaman zorluklar çıkabiliyor, bu sürecin engellenmemesi gerekiyor.

Bazı konsolosluk meselelerini de bugün ele aldık. Vize başvuru süreçlerinde ciddi gecikme var. Bunların hızlandırılması için talebimizi de ilettik. Görüşmemizde ikili ilişkilerin yanı sıra, uluslararası ve bölgesel konuları da değerlendirme imkanımız oldu.

NATO'nun genişlemesini de değerlendirdik. Türkiye olarak iki aday ülkeden beklentilerimizi değerlendirdik. Önümüzdeki süreçte daimi komitenin toplantısı Brüksel'de gerçekleşecek.

İsrail-Filistin meselesini de değerlendirdik. Son zamanlarda atılan adımlardan endişe duyuyoruz. ABD'nin bu doğrultudaki açıklamalarını da olumlu buluyoruz.

Depremden sonra Suriye halkına yapılacak yardımları ve Suriye'deki genel durumu da değerlendirme şansımız oldu.

Bu zor zamanımızda bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür etmek istiyorum.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

ABD halkı burada sizi desteklemek üzere yanınızdadır. Dün ilk durağım olarak İncirlik Üssü'ne gittim, yanımda Sayın Çavuşoğlu vardı. Hatay'daki yıkımı gördüm, bunu tarif etmek çok zor. Yıkımı sözlerle ifade etmek çok zor.

Başkan Biden, yardımda bulunulması için anında emir verdi. Yüzlerce yetkiliyi felakete müdahale etmesi için bölgeye gönderdik. 1000 ton miktarında bir barınma, mutfak malzemesi gönderdik. Türkiye, bu süreçte uzun bir dönemden geçecek.

Ortak güvenlik konularında her zaman yan yanayız. Karadeniz'deki koruma ve Ukrayna kıyılarının korunmasında Montrö çok önemli. ABD, Türkiye'nin uzun süredir NATO üyeliğini takdir etmekte. Türkiye ve ABD aynı zamanda uluslararası terörizm konusundaki çalışmaları devam etmektedir. Türkiye'nin Yunanistan ve Ermenistan ile ilişkileri çok önemli. Türkiye'nin NATO'nun içerisinde hava gücü çok önemli.

Kaynak: Gerçek Gündem