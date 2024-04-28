Biden ve Netanyahu telefonda görüştü

ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu telefonda görüştü.

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Biden ve Netanyahu telefonda görüştü

ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Başkan Biden bugün erken saatlerde Başbakan Netanyahu ile görüştü. Başkan, bu ayın başlarında İran'ın füze ve insansız hava aracı saldırısına karşı verilen başarılı savunmanın ardından İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz bağlılığını bir kez daha teyit etti” denildi.
Görüşmede Gazze Şeridi’nde ateşkesin sağlanması ve İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik devam eden müzakerelerin de ele alındığı ifade edilen açıklamada, Biden ve Netanyahu’nun insani yardımın artırılması ve yardım için yeni geçiş noktalarının açılmasını da görüştüğü belirtildi. Açıklamada, Biden’ın görüşmede insani yardımların yardım kuruluşları ile tam bir koordinasyon içerisinde sürdürülmesi ve geliştirilmesi gerektiğini vurguladığı aktarıldı.
Biden ve Netanyahu’nun Refah konusunu da ele aldıkları ifade edilen açıklamada, “Başkan net tutumunu yineledi” denildi.

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ABD, uygun ve inandırıcı bir insani plan olmadan İsrail’in Refah kentine yönelik askeri harekatını destekleyemeyeceğini açıklamıştı.

Kaynak: İHA

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Joe Biden Binyamin Netanyahu
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