Havayolu, 101 yaşındaki kadının doğum tarihini algılamadı: Uçuşa bebek olarak kaydetti

Amerikan Havayolları'nın yazılım sistemindeki sorun nedeniyle, 101 yaşındaki bir kadının 1922 olan doğum tarihini algılayamayıp 2022 yazdı. "Beni değil bir bebeği bekliyorlardı" diyen kadın, aynı şeyin ikinci kez başına geldiğini söyleyerek sorunun düzeltilmesini istiyor.

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Havayolu, 101 yaşındaki kadının doğum tarihini algılamadı: Uçuşa bebek olarak kaydetti

BBC'de yer alan haberde, soyadını paylaşmak istemeyen 101 yaşındaki emekli hemşire Patricia'nın, Michingan'a yaptığı aile ziyareti sırasında uçak biletinin bebek olarak kesildiği ve bu nedenle sorun yaşadığı belirtildi.

Patricia, Amerikan Havayolları yazılımının doğum yılı 1922'yi "çok eski" olduğu için tanımlayamadığını ve doğum yılını 2022 olarak algıladığını anlattı.

Aynı durumun iki kez yaşadığını ifade eden Patricia, "Bebek olduğum ve kucakta taşınmam beklendiği için havalimanında tekerlekli sandalye bulamadım. Aynı şekilde uçaktan inerken de çok bekletildim." diye konuştu.

Patricia, "Yaşlı bir kadın olmama rağmen beni bebek sanmaları oldukça komik." ifadesini kullandı.

Sağlık sorunları nedeniyle kızıyla seyahat ettiğini söyleyen Patricia, yazılımda yaşanan sorunun bir an önce giderilmesini temenni etti.

Patricia, yakında 102 yaşında olacağını belirterek, "Belki o zaman sistem doğru yaşımı gösterir." dedi.

Bu arada haberde, hava yolu şirketinin yöneltilen sorulara cevap vermediği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA

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