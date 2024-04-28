Nahçıvan’da Ermenistan’a ait mühimmat patladı: 2 ölü

Azerbaycan’a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nin Sederek ilinde Ermenistan’a ait mühimmat patladı. Patlama sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
Nahçıvan’da Ermenistan’a ait mühimmat patladı: 2 ölü

Azerbaycan’a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nin Sederek iline bağlı Karaağaç köyünde Ermenistan’a ait mühimmat patladı. Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, patlamada 72 yaşındaki Vilayet Rızayev ve 53 yaşındaki Adem Aliyev’in hayatını kaybettiği bildirildi. Savcılık, olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldığını açıkladı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki dava: Sözlü savunmalar sona erdiAzerbaycan ile Ermenistan arasındaki dava: Sözlü savunmalar sona erdiDünya

Kaynak: İHA

Etiketler
Azerbaycan Ermenistan
Son Güncelleme:
Rusya’da Alexei Navalny’nin vakıfları ile işbirliği yapan gazeteciye gözaltı Rusya’da Alexei Navalny’nin vakıfları ile işbirliği yapan gazeteciye gözaltı
Türkiye'nin önde gelen firmaları arasında yer alan dev tekstil şirketi iflas etti! Dev tekstil şirketi iflas etti!
Doğru yatırımla 40'lı yaşlarında emekli olan çift, nasıl zengin olduklarını anlattı Doğru yatırımla 40'lı yaşlarında emekli oldular!
Şikayet etmeye bayılan 3 burç! Sürekli şikayet eder ve çevreleriyle sürekli uğraşırlar Şikayet etmeye bayılan 3 burç! Sürekli şikayet eder ve çevreleriyle sürekli uğraşırlar
ÇOK OKUNANLAR
Muharrem İnce'nin tutmayan öngörüsü gündem oldu: Kurum ve Altınok çok doğru adaylar, İYİ Parti, CHP'ye kaybettiren olacak Kurum ve Altınok çok doğru adaylar, İYİ Parti, CHP'ye kaybettiren olacak
Canlı yayında ipler gerildi: CHP'li vekil Yunus Emre tepki gösterdi, Resul Tosun ayağa kalktı CHP'li vekil Yunus Emre tepki gösterdi, Resul Tosun ayağa kalktı
Limak'tan açıklama geldi I Antalya'da Limak Lara Hotel'de Türk müşterinin yaşadıkları 'pes' dedirtti! "Milliyet farkı" diyerek fazla ücret aldılar Antalya'da Limak Lara Hotel'de Türk müşteriye "Milliyet farkı" ödemesi!
Kulis: CHP'nin milletvekili sayısı artabilir CHP'nin milletvekili sayısı artabilir
Emekliler için yeni zam formülü: İşte olası rakamlar... Emekliler için yeni zam formülü