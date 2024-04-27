Blinken: Çin, yaklaşan ABD seçimlerini 'etkilemeye' çalışıyor

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Çin'in yaklaşan ABD seçimlerini 'etkileme ve müdahale etme girişimlerinde bulunduğuna dair kanıtlar gördüklerini açıkladı.

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Blinken: Çin, yaklaşan ABD seçimlerini 'etkilemeye' çalışıyor

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken Çin'e yaptığı üç günlük ziyaretin son gününde CNN'e değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kasım 2023'te San Francisco'daki zirvede Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e ilettiği mesajın tekrarlandığını belirten Blinken, seçimlere müdahale edilmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Ayrıca, iki ülkenin farklılıkları konusunda açık sözlü davranmanın önemli olduğunu ve rekabetin çatışmaya dönüşmemesi için bu konuda dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.

ÇİN'İN RUSYA'YA DESTEĞİ DEVAM EDERSE YAPTIRIM UYGULANACAK

Blinken, ABD'nin Rusya'nın savunma sanayisine Çin desteğiyle ilgili endişelerini ilettiğini ve bu desteğin devam etmesi halinde ABD'nin yaptırımlar uygulayacağını belirtti.

Çinli muhatapların Rusya'ya desteğin Ukrayna'daki savaşta rol oynadığını kabul etmediklerini ifade eden Blinken, Çin tarafının bu desteği Rusya ile ticaret olarak nitelendirdiğini ve Moskova'nın başarısının buna bağlı olmadığı şeklinde savunma yaptığını aktardı.

Kaynak: AA

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