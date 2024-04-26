Ömer Çelik'ten İsrailli Bakan'ın açıklamalarına tepki: İfadelerimiz katliam şebekesini rahatsız ediyor

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sosyal medya paylaşımına tepki gösterdi.

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Ömer Çelik'ten İsrailli Bakan'ın açıklamalarına tepki: İfadelerimiz katliam şebekesini rahatsız ediyor

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın X sosyal medya platformundan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili yaptığı paylaşıma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Katz'ın paylaşımına tepki gösteren Çelik, şunları kaydetti:

"İsrail Dışişleri Bakanı, Sayın Cumhurbaşkanı'mızı ve Türkiye'yi seviyesiz bir şekilde hedef alan açıklamalarına devam etmiş. Katliam siyasetinin üyeleri tarafından yapılan bu seviyesiz açıklamalar yok hükmündedir. Netanyahu hükümetinin soykırımcı bir barbarlıkla hareket ettiğini ifade ediyor olmamız elbette bu katliam şebekesini rahatsız ediyor. Cumhurbaşkanı'mız bu soykırım şebekesine karşı insanlığın ve küresel vicdanın sesidir. Tüm uluslararası platformlarda Filistin halkının haklarını en üst seviyede savunmaya devam edeceğiz."

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