CHP'den 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne tepki: AKP'nin çağdışı eğitim manifestosudur

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı yeni müfredat programı 'Türkiye Yüzyıl Maarif Modeli'ne X hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

'TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNE HİZMET EDEN BİR PROGRAM DEĞİL'

X hesabından yaptığı paylaşımla yeni müfredat programına tepkisini dile getiren Özçağdaş, 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin iktidara yakın gruplar dışındaki paydaşlardan görüş alınmayarak hazırlandığını belirterek, ''Tespit edilmesi gereken en temel husus şudur ki: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli başlığı altında ülkemize dayatılan bu müfredat, STK kisvesi altında yutturmaya çalışılan tarikat ve cemaatlerin Türkiye hayali olabilir ama "Cumhuriyet sizden 'fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür' nesiller ister." diyen Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çağdaş eğitim programı olarak kabul edilemez.

Müfredat bu haliyle, Türkiye’nin geleceğine hizmet eden bir eğitim programı değil, dindar ve kindar nesiller yetiştirme hedefinden bir gün bile vazgeçmeyen Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının çağdışı eğitim manifestosudur.'' dedi.