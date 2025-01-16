ABD Başkanı Joe Biden Siyasi Kariyerini Noktaladı

ABD’de Başkanlık görevi 20 Ocak’ta son bulacak olan Joe Biden, son kez ABD’lilere gitap etti. Deneyimli siyasetçi, ülkede "tehlikeli" bir oligarşinin şekil almaya başladığını işaret etti. Biden konuya ilişkin ifadelerinde, "Bugün, aşırı servet, güç ve etkiyle şekillenen bir oligarşi Amerika'da ortaya çıkıyor ve bu durum gerçekten tüm demokrasimizi, temel haklarımızı ve özgürlüğümüzü tehdit ediyor" diye konuştu.

Sözlerine Gazze’de İsrail ile Hamas arasında ateşkesin sağlanmasına ilişkin sözlerle başlayan Biden, ateşkes görüşmelerinin kariyerindeki en zor müzakereler olduğunu belirterek, anlaşmanın sağlanmasına katkı sağladığı için mutlu olduğunu ifade etti.

Gazze ateşkes anlaşması, Donald Trump'ın göreve başlamasından bir gün önce 19 Ocak'ta yürürlüğe girecek. Trump, bu anlaşmanın seçimleri kazanmasından sonra yapıldığına değinerek, anlaşmanın başarısını kendisine atfetti.

SİYASİ KARİYERİNİ NOKTALADI

Oval Ofis'ten konuşan Biden, tek dönemlik yönetiminin başarılarını överek, “istihdam yaratma, altyapı harcamaları, sağlık hizmetleri, pandemiden çıkış ve ABD'yi daha güvenli bir ülke yapma” gibi görev süresi boyunca yaptığı hizmetleri anlattı. Biden, "Yaptıklarımızın tam etkisini hissetmek zaman alacak, ama tohumlar ekildi, büyüyecek ve önümüzdeki on yıllar boyunca çiçek açacak" dedi.

Biden, Donald Trump yönetimine başarılar diledi, ancak Trump’ın başkan seçilmesine atıfta bulunarak, "Şu anda çok şey riske atılmış durumda" diye konuştu.

İklim değişikliğiyle ilgili de Biden, ''Güçle olarak iklim krizini ele almak için attığımız adımları kendi çıkarları için güç ve kar elde etmek amacıyla ortadan kaldırmak için denetimsiz etkilerini kullanmak istiyorlar" dedi. Dezenformasyon konusunda ise Biden, " ABD’liler, bir dezenformasyon ve yanlış bilgi çığının altında eziliyor, bu da gücün kötüye kullanılmasını mümkün kılıyor" diye uyardı.

‘ATEŞİN BEKÇİSİ OLUN’

Joe Biden, konuşmasını tamamlarken ABD’lilere ''Ülkelerini gözetmeleri" çağrısında bulundu ve "Hepiniz ateşin bekçisi olun" dedi.

Kaynak: ANKA