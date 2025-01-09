Los Angeles Yangınının Ardından Biden'dan Flaş Karar

ABD Başkanı Joe Biden, görevi seçilmiş başkan Donald Trump'a devretmeden önceki son yurt dışı ziyareti olan Roma gezisini iptal etti. Ziyaretin iptal sebebinin ülkede çıkan yangın olduğu belirtildi.

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Los Angeles Yangınının Ardından Biden'dan Flaş Karar

Beyaz Saray Basın Sekreteri Karine Jean-Pierre, Joe Biden’ın ziyareti iptal etme kararını, yangına müdahale eden görevlilerle görüşmek üzere gittiği Los Angeles’tan Washington’a dönünce aldığını belirtti.

ABD Başkanı Biden, Los Angeles'ta yaptığı açıklamada, yönetiminin bu yangınları kontrol altına almak ve yeniden yapılanmaya yardımcı olmak için gereken her şeyi yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

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Kaynak: DHA

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