Ukrayna Saldırdı, Rusya Acil Durum İlan Etti

Rusya'nın Saratov bölgesindeki Engels şehrinde Ukrayna'nın İHA saldırısı sonucu acil durum ilan edildi.

Ukrayna Saldırdı, Rusya Acil Durum İlan Etti

Rusya'nın Ukrayna tarafından insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı yapılan Saratov bölgesindeki Engels şehrinde acil durum ilan edildiği açıklandı.

Saratov Valisi Roman Busargin, Ukrayna'nın Saratov’a yönelik İHA saldırısına ilişkin konuştu. Saldırı nedeniyle Engels'teki bir sanayi bölgesinde çıkan yangının devam ettiğini belirten Busargin, bölgede acil durum ilan edilmesine karar verildiğini bildirdi.

Kaynak: DHA

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