ABD Başkanı Donald Trump'tan Uzayda Mahsur Kalan Astronotlar İçin Teklif

ABD Başkanı Trump, uzayda mahsur kalan astronotlara 'fazla mesai' ödenmesini teklif etti. Trump, "Eğer bunu ödemek zorundaysak, bunu kendi cebimden öderim" dedi.

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ABD Başkanı Donald Trump'tan Uzayda Mahsur Kalan Astronotlar İçin Teklif

ABD Başkanı Donald Trump, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda mahsur kalan astronotlar Butch Wilmore ve Suni Williams'a ilişkin dikkat çeken bir açıklamaya imza attı. Trump, astronotlara ‘fazla mesai’ ödenmesini önerdi.

Oval Ofis'te basın mensuplarına açıklama yapan Trump’a, bir gazeteci, astronotların normalde 1430 dolar fazla mesai hak ettiklerini hatırlattı. Bunun üzerine Trump, “Kimse bana bundan bahsetmedi. Eğer bunu ödemek zorundaysak, bunu kendi cebimden öderim. Tamam onlar için bunu yapacağım” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

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