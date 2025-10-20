ABD Başkanı Donald Trump'ın Uçağının Yakınında Şüpheli Yapı! Alarma Geçtiler

ABD Başkanı Donald Trump'ın uçağının bulunduğu hava limanının yakınında av kulesi tespit edilmesinin ardından alarm durumuna geçildi. Güvenlik seviyesi havalimanının yakınlarında artırıldı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Air Force One uçağının bulunduğu Palm Beach Uluslararası Havalimanı yakınlarında şüpheli bir yapının tespit edilmesiyle alarm durumuna geçildi. Av kulesi olduğu belirtilen yapının tespit edilmesinin ardından bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel Fox News’e yaptığı açıklamada, Gizli Servis'in Palm Beach Uluslararası Havalimanı yakınlarında, Air Force One uçağının park ettiği ve kalkış yaptığı alana "doğrudan görüş açısına sahip" bir av kulesi tespit ettiğini belirtti.

Bölgede güvenlik üst seviyeye çıkarılırken, FBI da olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay yerinde kimsenin bulunmadığını belirten Patel, FBI ekiplerinin delil toplamak ve çevredeki cep telefonu verilerini analiz etmek üzere görevlendirildiğini kaydetti.

Yine Fox News'a göre, bir Beyaz Saray yetkilisi de konuyla ilgili açıklamasında, Trump'ın artırılan güvenlik önlemleri nedeniyle uçağa küçük merdiven kullanarak bindiğini belirtti.

Ayrıca, Gizli Servis'in FBI ve Palm Beach County'deki yerel güvenlik birimleriyle "yakın işbirliği içinde" çalıştığı aktarıldı.

ABD Başkanı Trump, başkan seçilmeden önce düzenlediği bir mitingde suikast girişimine uğramıştı. Trump, kurşun Trump'ın kulağını sıyırırken, ABD Başkanı ölümden dönmüştü.

Kaynak: AA

