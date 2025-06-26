AB Zirvesi Brüksel'de Başladı
AB'ye üye 27 ülkenin liderleri, Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen AB Zirvesi kapsamında bir araya geldi.
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Avrupa Birliği (AB) liderleri, Rusya'ya yaptırım, ABD ile ticaret ve Orta Doğu gündemiyle toplandı.
Çalışma oturumuyla başlayan toplantının ana gündem maddeleri arasında, NATO Liderler Zirvesi’nde alınan kararların ardından Avrupa savunma ve güvenliğine ilişkin değerlendirmeler, Rusya’ya karşı uygulanması planlanan 18. yaptırım paketi ve Orta Doğu’daki güncel gelişmeler bulunuyor.
Ayrıca, ABD ile ekonomik ilişkilerin de toplantıda ele alınması bekleniyor.