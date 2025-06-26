Çöpe Attığı Biletten Büyük İkramiye Çıktı!

ABD’nin Kentucky eyaletinde yaşayan Pamela Howard-Thorton, çöpe attığı kazı kazan biletini son anda fark etti. Çöpten çıkardığı bileti kontrol ettiğinde 80 bin dolarlık ikramiyeyi kazandığını öğrendi. “Tarattığım anda ağlamaya başladım, çığlık attım” diyen Howard-Thorton hayatının şokunu yaşadı.

Çöpe Attığı Biletten Büyük İkramiye Çıktı!
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ABD’nin Kentucky eyaletine bağlı Shepherdsville kasabasında yaşayan Pamela Howard-Thorton, çöpe attığı bir kazı kazan biletiyle hayatının en büyük sürprizini yaşadı. Daha önce 200 dolarlık küçük bir ikramiye kazanan Howard-Thorton, bu parayla dört yeni bilet aldı.

İlk üç bileti kazımayı bitiren Howard-Thorton, sonuçların olumsuz olduğunu düşünerek hepsini çöp kutusuna attı. Ancak dördüncü bileti bulamayınca bir terslik olduğunu fark etti. Kısa süre sonra biletin yanlışlıkla çöpe gittiğini anladı. Hiç vakit kaybetmeden çöpü karıştıran Howard-Thorton, biletini buldu ve hemen kontrol etti. Şans oyunları ofisinde bileti tarattığında ekran karşısında donup kaldı. Biletten tam 80 bin dolar kazandığını öğrenen kadın, gözyaşlarına hâkim olamadı.

Howard-Thorton yaşadığı anı, “Bileti tarattığım anda ağlamaya başladım, bağırıp çığlık attım” sözleriyle anlattı.

Kaynak: DHA

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