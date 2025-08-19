Taşıt Kredisi Faiz Oranları Geriledi! 400 Bin TL'nin aylık taksit ve geri ödemesi belli oldu: İşte Taşıt Kredisi Hesaplama Tablosu
Araç sahibi olmanın hayalini kurmak isteyenler bankalar tarafından sunulan taşır kredisi faiz oranlarını merakla takip ediyor. Merkez Bankası’nın son faiz indiriminin ardından taşıt kredisi faiz oranları değişti. Peki taşıt kredisi faiz oranları düştü mü? Taşıt kredisinde en düşük faiz ne? İşte banka banka 400 bin TL'lik kredi için geri ödeme tutarları ve hesaplama tablosu…
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Merkez Bankası tarafından uygulanan faiz indirimi sonrası bankaların kredi faiz oranları merak konusu oldu. Özellikle yeni araba almak isteyenler taşıt kredisi faiz oranlarını araştırırken bankaların taşıt kredisi faiz oranlarında gerileme göründü. Peki, hangi banka taşıt kredisinde ne kadar faiz uyguluyor? 400 bin TL’lik taşıt kredisinin taksidi ve geri ödemesi ne kadar? İşte araba almak isteyenler için taşıt kredisinde son durum!
ALBARA TÜRK
- Araç finansmanı: 400 bin TL
- Kar payı oranı: Yüzde 2.99
- Vade sayısı: 36 ay
- Aylık taksit: 20 bin 824 TL
- Toplam ödeme: 749 bin 716 TL
KUVEYTÜRK
- Araç finansmanı: 400 bin TL
- Kar payı oranı: Yüzde 2.98
- Vade sayısı: 36 ay
- Aylık taksit: 20 bin 787 TL
- Toplam ödeme: 750 bin 636 TL
VAKIF KATILIM
- Araç finansmanı: 400 bin TL
- Kar payı oranı: Yüzde 3.15
- Vade sayısı: 36 ay
- Aylık taksit: 21 bin 433 TL
- Toplam ödeme: 773 bin 620 TL
TÜRKİYE FİNANS
- Araç finansmanı: 400 bin TL
- Kar payı oranı: Yüzde 3.89
- Vade sayısı: 36 ay
- Aylık taksit: 24 bin 351 TL
- Toplam ödeme: 878 bin 637 TL
ZİRAAT KATILIM
- Araç finansmanı: 400 bin TL
- Kar payı oranı: Yüzde 3.79
- Vade sayısı: 36 ay
- Aylık taksit: 23 bin 947 TL
- Toplam ödeme: 864 bin 111 TL
AKBANK
- Araç finansmanı: 400 bin TL
- Kar payı oranı: Yüzde 3.25
- Vade sayısı: 36 ay
- Aylık taksit: 21 bin 818 TL
- Toplam ödeme: 787 bin 767 TL
TEB
- Araç finansmanı: 400 bin TL
- Kar payı oranı: Yüzde 3.49
- Vade sayısı: 36 ay
- Aylık taksit: 22 bin 754 TL
- Toplam ödeme: 821 bin 150 TL
HALKBANK
- Araç finansmanı: 400 bin TL
- Kar payı oranı: Yüzde 4.89
- Vade sayısı: 36 ay
- Aylık taksit: 28 bin 530 TL
- Toplam ödeme: 1 milyon 29 bin 103 TL
İŞ BANKASI
- Araç finansmanı: 400 bin TL
- Kar payı oranı: Yüzde 3.70
- Vade sayısı: 36 ay
- Aylık taksit: 23 bin 587 TL
- Toplam ödeme: 851 bin 125 TL
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: