Sanat Camiasını Yasa Boğan Trajik Veda! 007 James Bond’un Efsanevi İsmiydi: Usta Sanatçı Doğum Gününe Bir Gün Kala Hayatını Kaybetti
Gelmiş geçmiş en iyi yapımların arasında gösterilen 007 James Bond filminin logosunu tasarlayan Joe Caroff hayatını kaybetti. Usta ismin doğum gününe bir gün kala bu şekilde hayatını kaybetmesi ise sanat camiasını yasa boğdu.
007 logosu ve unutulmaz posterlerle tanınan grafik tasarım ustası Joe Caroff hayatını kaybetti.
USTA OYUNCU JAYATINI KAYBETTİ
Amerikalı grafik tasarımcı Joe Caroff, 17 Ağustos 2025’te New York’ta, 103 yaşında hayata veda etti.
DOĞUM GÜNÜNE SADECE BİR GÜN KALMIŞTI
Ölümü, 18 Ağustos’ta kutlayacağı 104. doğum gününden yalnızca bir gün öncesine denk gelmesi ise sanat camiasını derinden üzdü.
Roselle, New Jersey'de Belaruslu göçmen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Caroff (1921–2025), Brooklyn’deki Pratt Institute’da öğrenim gördü ve II. Dünya Savaşı sırasında ABD Ordusu’nda görev yaptı. Savaştan sonra kariyerine New York’ta başladı ve 1965'te kendi ajansı J. Caroff Associates’ı kurdu. 1986’da Lon Kirschner ile Kirschner Caroff adında bir ortaklığa girdi.
EFSANEVİ 007 LOGOSU ONUN ESERİYDİ
Hollywood tarihine damga vuran çalışmalara imza atan Caroff, filmlere ait yüzlerce posterin yanı sıra, ikonik James Bond 007 logosuna entegre tabanca tasarımıyla sinema dünyasında efsaneleşti. Ayrıca West Side Story, Cabaret, Last Tango in Paris ve Zelig gibi filmler için posterler ve yazı işleri oluşturdu; The Last Temptation of Christ ve Death of a Salesman gibi yapımlar için ise animasyonlu başlıklara katkıda bulundu.