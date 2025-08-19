Sanat Camiasını Yasa Boğan Trajik Veda! 007 James Bond’un Efsanevi İsmiydi: Usta Sanatçı Doğum Gününe Bir Gün Kala Hayatını Kaybetti

EFSANEVİ 007 LOGOSU ONUN ESERİYDİ

Hollywood tarihine damga vuran çalışmalara imza atan Caroff, filmlere ait yüzlerce posterin yanı sıra, ikonik James Bond 007 logosuna entegre tabanca tasarımıyla sinema dünyasında efsaneleşti. Ayrıca West Side Story, Cabaret, Last Tango in Paris ve Zelig gibi filmler için posterler ve yazı işleri oluşturdu; The Last Temptation of Christ ve Death of a Salesman gibi yapımlar için ise animasyonlu başlıklara katkıda bulundu.