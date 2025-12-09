7 Katlı Binada Facia! 22 Kişi Alevlerin Arasında Can Verdi

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da 7 katlı binada çıkan yangında can pazarı yaşandı. Yaklaşık 3 saatin ardından kontrol altına alınan faciada tam 22 kişi hayatını kaybetti.

Endonezya'da polis yetkilileri, Cakarta'da dron satışı yapılan 7 katlı binada yangın çıktığını açıkladı. Yetkililer, üç saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangında 22 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Yangının nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü ifade eden yetkililer, yangının binanın birinci katında çıktığını ve buradan diğer katlara yayılmış olabileceğini aktardı.

Olay sırasında binada bulunan görgü tanığı ise yangının, bir dron bataryasında kısa devre ya da termal arıza nedeniyle meydana gelen patlamadan kaynaklandığından şüphelenildiğini söyledi.

Kaynak: AA-İHA

