Rusya'da Uçak Faciası! Test Uçuşunda Düştü
Rusya’nın İvanovo bölgesinde An-22 model bir askeri nakliye uçağının düştüğü açıklandı. Bakanlığın açıklamasında, “Ivanovo bölgesinde, An-22 askeri nakliye uçağı bakımdan geçtikten sonra bir test uçuşu sırasında düştü. Uçak, ıssız bir alana düştü” ifadeleri yer aldı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova’nın yaklaşık 250 kilometre kuzeydoğusunda gerçekleştirilen bir test uçuşu sırasında Rus ordusuna ait nakliye uçağının kaza yaptığını duyurdu. Bakanlığın açıklamasında, “Ivanovo bölgesinde, An-22 askeri nakliye uçağı bakımdan geçtikten sonra bir test uçuşu sırasında düştü. Uçak, ıssız bir alana düştü” ifadeleri yer aldı.
Açıklamada ayrıca, arama-kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiği ve Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’nden bir komisyonun kazanın nedenini araştırmak üzere olay yerine gittiği bildirildi.
Rus medyasında çıkan haberlerde ise uçakta 7 kişinin bulunduğu bilgisi paylaşıldı.
Kaynak: DHA