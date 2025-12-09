Rusya'da Uçak Faciası! Test Uçuşunda Düştü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova’nın yaklaşık 250 kilometre kuzeydoğusunda gerçekleştirilen bir test uçuşu sırasında Rus ordusuna ait nakliye uçağının kaza yaptığını duyurdu. Bakanlığın açıklamasında, “Ivanovo bölgesinde, An-22 askeri nakliye uçağı bakımdan geçtikten sonra bir test uçuşu sırasında düştü. Uçak, ıssız bir alana düştü” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca, arama-kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiği ve Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’nden bir komisyonun kazanın nedenini araştırmak üzere olay yerine gittiği bildirildi.

Rus medyasında çıkan haberlerde ise uçakta 7 kişinin bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

