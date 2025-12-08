Japonya'da 7.2 Büyüklüğünde Deprem! Tsunami Alarmı Verildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Japonya'nın kuzeydoğu açıklarında 7,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından bölge için tsunami uyarısı yapıldı. Kıyı kesimlerinde dalgaların üç metreye kadar ulaşabileceği belirtilerek, yüksek kesimlere gidilmesi yönünde uyarıda bulunuldu.

CAN VEYA MAL KAYBI YOK

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nin ilk verilerine ise (USGS) depremin büyüklüğü 7.6 olarak yansıdı. USGS, depremin merkez üssünün, Aomori eyaletindeki Misawa bölgesinin 73 kilometre kuzeydoğusu olduğunu açıkladı.

Deprem nedeniyle herhangi bir can ya da mal kaybı belirtilmedi.

Kaynak: Haber Merkezi