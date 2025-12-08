Japonya'da 7.2 Büyüklüğünde Deprem! Tsunami Alarmı Verildi

Japonya'da 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi, tsunami uyarısı yapıldı. Deprem nedeniyle herhangi bir can ya da mal kaybı meydana gelmedi.

Son Güncelleme:
Japonya'da 7.2 Büyüklüğünde Deprem! Tsunami Alarmı Verildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Japonya'nın kuzeydoğu açıklarında 7,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından bölge için tsunami uyarısı yapıldı. Kıyı kesimlerinde dalgaların üç metreye kadar ulaşabileceği belirtilerek, yüksek kesimlere gidilmesi yönünde uyarıda bulunuldu.

CAN VEYA MAL KAYBI YOK

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nin ilk verilerine ise (USGS) depremin büyüklüğü 7.6 olarak yansıdı. USGS, depremin merkez üssünün, Aomori eyaletindeki Misawa bölgesinin 73 kilometre kuzeydoğusu olduğunu açıkladı.

Deprem nedeniyle herhangi bir can ya da mal kaybı belirtilmedi.

Antalya’daki 4.9’luk Deprem Sonrası Uzmanlardan Peş Peşe Uyarılar! ‘Önümüzdeki Saatler Kritik’Antalya’daki 4.9’luk Deprem Sonrası Uzmanlardan Peş Peşe Uyarılar! ‘Önümüzdeki Saatler Kritik’Güncel
Antalya'da Deprem Fırtınası! 4.9'la SallandılarAntalya'da Deprem Fırtınası! 4.9'la SallandılarGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Japonya Deprem
Son Güncelleme:
Rusya'dan Ukrayna'ya Bombardıman Rusya'dan Ukrayna'ya Bombardıman
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
Suriye Devriminin Birinci Yılı | Ahmed Şara Şam'a Girdiği Kıyafetle Emevi Camisi'ne Gitti, 'Kardeşlik' Mesajı Verdi Şam'a Girdiği Kıyafetle Emevi Camisi'nde Dikkat Çeken Mesaj
ÇOK OKUNANLAR
Tuzla'daki Gece Buluşmasına Baskın! Polis Ceza Yağdırdı Tuzla'daki Gece Buluşmasına Baskın! Polis Ceza Yağdırdı
Dayısı Diri Diri Toprağa Gömmüştü... Küçük Amir'in İlk İsteği Yürek Burktu! Vahşetin Detayları Ortaya Çıktı Dayısı Diri Diri Toprağa Gömmüştü... Küçük Amir'in İlk İsteği Yürek Burktu!
İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonunda Çatışma! Bir Polis Şehit Oldu Uyuşturucu Operasyonunda Çatışma!
Spikerler Gözaltına Alınmıştı: Operasyonun Perde Arkası Ortaya Çıktı! Fenomen Fitili Ateşledi Spikerler Gözaltına Alınmıştı: Operasyonun Perde Arkası Ortaya Çıktı! Fenomen Fitili Ateşledi
Antalya'da Deprem Fırtınası! 4.9'la Sallandılar Antalya'da Deprem Fırtınası!