Japonya'da 7.2 Büyüklüğünde Deprem! Tsunami Alarmı Verildi
Japonya'da 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi, tsunami uyarısı yapıldı. Deprem nedeniyle herhangi bir can ya da mal kaybı meydana gelmedi.
Japonya'nın kuzeydoğu açıklarında 7,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından bölge için tsunami uyarısı yapıldı. Kıyı kesimlerinde dalgaların üç metreye kadar ulaşabileceği belirtilerek, yüksek kesimlere gidilmesi yönünde uyarıda bulunuldu.
CAN VEYA MAL KAYBI YOK
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nin ilk verilerine ise (USGS) depremin büyüklüğü 7.6 olarak yansıdı. USGS, depremin merkez üssünün, Aomori eyaletindeki Misawa bölgesinin 73 kilometre kuzeydoğusu olduğunu açıkladı.
Deprem nedeniyle herhangi bir can ya da mal kaybı belirtilmedi.
