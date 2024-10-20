7 Ekim'den Sadece Bir Gün Önce... İşte Yahya Sinvar'ın Ailesiyle Kaldığı Tünel!

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Çarşamba günü düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Hamas lideri Yahya Sinvar’a ait yeni görüntüler paylaştı. İsrail’in Gazze Şeridi’nde 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılardan bir gün öncesine ait olduğu söylenen görüntülerde, Sinvar’ın aile üyeleriyle tünelde yürüdüğü anlar yer aldı.

Sinvar’ın 2 çocuk ve 1 kadınla birlikte çanta taşırken görüldüğü videoda, Hamas liderinin daha fazla çanta ve su şişesi taşımak için tünelde birkaç tur attığı anlar yer aldı.

İsrail Ordusu, görüntülerin birkaç ay önce bulunduğunu açıkladı.

Kaynak: İHA