ABD'de 'İskele' Faciası! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

ABD'nin Georgia eyaletindeki feribot iskelesi çöktü. Olayda en az 7 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

ABD'de 'İskele' Faciası! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

ABD'nin Georgia eyaletinin McIntosh kentinde bulunan Sapelo Adası'nda Gullah-Geechee adlı bölge halkı, sonbahar festivali için düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Rıhtıma yanaşan bir feribotun asma iskelesinde çökme yaşanınca ise çok sayıda kişi denize düştüğü.

ABD'de 'İskele' Faciası! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var - Resim : 1

Kaza nedeniyle en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralının hastaneye kaldırıldığı, arama kurtarma çalışmalarının da devam ettiği bildirildi.

ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı yazılı açıklamada, kazadan büyük üzüntü duyduğunu ve olayı yakından takip ettiğini ifade etti.

ABD'de 'İskele' Faciası! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var - Resim : 2
ABD Başkanı Joe Biden
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Kaynak: AA

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