ABD'de Savaş Uçağı Düştü: Mürettebat Kayıp

ABD'nin Washington eyaletinde ABD Donanması'na ait EA-18G Growler tipi savaş uçağı düştü. Donanmadan yapılan açıklamada, düşen uçakta bulunan 2 mürettebattan haber alınamadığı bildirildi.

ABD'de Savaş Uçağı Düştü: Mürettebat Kayıp

ABD'nin Washington eyaletinde ABD Donanması'na ait EA-18G Growler tipi savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında Rainier Dağı'nın doğusunda düştü. Donanma tarafından yapılan açıklamada, uçakta 2 mürettebat bulunduğu aktarılarak, mürettebat için helikopter destekli arama kurtarma operasyonu başlatıldığı aktarıldı.

ABD'de Savaş Uçağı Düştü: Mürettebat Kayıp - Resim : 1

Açıklamada, “15 Ekim saat 19.00 itibariyle iki mürettebatın durumu bilinmemektedir” ifadeleri kullanıldı. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

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Kaynak: İHA

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