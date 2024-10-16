'Yükseklerin' Fenomeni Feci Şekilde Can Verdi: İşte Lewis Stevenson'ın Son Fotoğrafı

İspanya'nın en yüksek köprüsüne güvenlik ekipmanı olmadan fotoğraf çekmek için tırmanan Lewis Stevenson’dan acı haber geldi. Ailesinin iptal etmesi yönündeki ısrarlarına rağmen İspanya’nın en yüksek köprüsüne çıkan Yükseklerin fenomeni Stevenson 192 metrelik köprüden düşerek hayatını kaybetti.

SON CÜMLESİ “İYİ GECELER SENİ SEVİYORUM” OLDU

Stevenson'un, güvenlik ekipmanları kullanmadan köprünün dörtte birini tırmandığı ifade edilirdi. Stevenson'un sevenleri üzüntülerini yaptıkları paylaşımlar ile dile getirirken Stevenson'un kız arkadaşı, son mesajının "İyi geceler. Seni seviyorum" olduğunu söyledi.

Daily Mail’de yer alan habere göre, Tagus Nehri’nin iki yakasını bir araya getiren köprü, 2011 yılında inşa edildi. Talavera de la Reina şehrinin vatandaş güvenliğinden sorumlu meclis üyesi Macarena Munoz, 192 metre yüksekliği 152 halatla desteklenen köprüye, "hiçbir koşulda" tırmanılmaması gerektiği konusunda defalarca uyarıda bulunduklarını söyledi. Munoz, Stevenson yanında 24 yaşında bir İngiliz vatandaşının da bulunduğunu ve ikilinin sosyal medya için "içerik oluşturmak" amacıyla köprüye tırmandıklarını aktardı. Munoz, "Öğrenebildik ki, Talavera'ya köprüye tırmanmak ve sosyal ağlar için içerik oluşturmak için gelmişlerdi ve bu da bu talihsiz ve üzücü sonuca yol açtı." dedi.

Stevenson’un İngitere’nin Derby şehrinde yaşayan dedesi Clifford Stevenson, “Hepimiz onu vazgeçirmeye çalıştık. Onu her zaman bu tarz aktivitlerden yapmaktan vazgeçirmeye çalışıyorduk ama hep yapıyordu. Bunu yapmayı severdi. Her zaman iyi olacağına inanarak tırmanırdı. Yaptığı şeyi kendi zevki için yapardı. Bunun için para almadı, o bir maceracıydı” açıklamasında bulundu.

Stevenson’un, dünyanın dört bir yanındaki yüksek katlı binaların çatılarında dolaştığı görüntülerini Instagram sayfasında sergilediği görüldü. Stevenson'un New York'taki bir gökdelenin çatısında ve Londra’da şehri gökyüzünden gören bir yerde çektiği baş döndürücü fotoğraflar da paylaşımları arasında yer aldı.

Stevenson’un son tırmanışını, 3 Ekim’de İngiltere’deki futbol takımlarından Nottingham Forest'ın sahasındaki bir tribünün tepesine yaptığı görüldü.

İŞTE SON FOTĞRAFI:

SORUŞTURMA BAŞLATILACAK

Munoz, Stevenson’un düşme nedeninin açıklık kazanmadığını ve yerel bir mahkeme tarafından soruşturulacağını açıkladı. Stevenson’un yanındaki arkadaşına herhangi bir cezai suçlama yapılması ihtimalinin düşük olduğunu belirten Munoz, cenazenin nakline ilişkin izinlerin verildiğini söyledi.