Bulgaristan'dan, Bosna Hersek'in AB Sürecine Tam Destek

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Boşnak üyesi Denis Becirovic ile Sırp üye Zeljka Cvijanovic tarafından törenle karşılandı.

Radev'in başkanlık ettiği heyet ile Becirovic ve Cvijanovic'in heyetleri basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Heyetler arası görüşmeden sonra basın toplantısında konuşan Radev, Bosna Hersek'teki sel felaketinde hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyerek, ülkesinin ve AB'nin yardıma hazır olduğunu söyledi.

Radev, güvenlik, ekonomik kalkınma koşulları, demografik sorunlar gibi birçok konuyu konuştuklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Bosna Hersek'in güvenliği ve istikrarının, tüm bölgenin istikrarı ve refahı açısından stratejik öneme sahip olduğunu açıkça vurgulamak istiyorum. Bu nedenle, Bulgaristan'ın Bosna Hersek'teki Althea (Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonuna) misyonuna kararlılıkla bağlı kalmaya devam ettiğini ve bu misyonun güvenlik ve istikrarın sağlanmasında kilit öneme sahip olduğuna inandığımızı belirttim."

İki ülke arasında güvenlik ve savunma alanındaki işbirliğinin genişletilmesini de konuştuklarını aktaran Radev, bunların yanı sıra askeri okullar ve akademiler arasında değişim organizasyonları kurulması olanaklarını da değerlendirdiklerini söyledi.

Radev, ülkesinin Bosna Hersek'in AB üyelik sürecinde destek vermeye ve tecrübe paylaşımına açık olduğunu dile getirerek şunları ifade etti:

"Güvenlik durumunun kötüleşmesi ve jeopolitik ortamda meydana gelen değişimlerin bir sonucu olarak, AB'nin Batı Balkanların Avrupa entegrasyonuna ve genişleme politikasına çok daha güçlü bir şekilde odaklandığı ve bunu AB'nin refahı, güvenliği ve istikrarı için önemli bir araç olarak gördüğü bir gerçektir. Ancak sizin yapmanız gereken reformlar, bu genişleme sürecinde anahtar olmaya ve Bulgaristan'ın bu süreçlere olan desteği söz konusu olduğunda temel kriter olmaya devam ediyor."

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic ise Bulgaristan ile güçlü bir ilişkileri bulunduğunu, Radev'in ziyaretinin bu ilişkileri daha da geliştireceğini belirtti.

Bulgaristan ile daha güçlü siyasi ve ekonomik bağlar kurmak istediklerini kaydeden Becirovic, şöyle konuştu:

"Bosna Hersek'in, Bulgaristan gibi AB ve NATO üyesi devletlerle güçlü bir şekilde bağlantı kurması stratejik öneme sahip. Heyetler arası toplantıda hem ikili hem de çok taraflı işbirliğimizin oldukça iyi olduğunu tespit ettik ve bu işbirliğini hem Bosna Hersek hem de Bulgaristan'ın çıkarları doğrultusunda sürdürmek istiyoruz. Turizm, gençlik ve spor alanında işbirliği anlaşması, yatırımlarımızın korunması, çifte vergilendirmeden kaçınma gibi anlaşmaları konuştuk. Birlikte, diğer birçok sektörde de işbirliğimizi güçlendirmek için birçok fırsat olduğunu tespit ettik. Cumhurbaşkanı Radev, bu anlamda, Saraybosna ve Bulgaristan'ın başkenti Sofya arasında doğrudan uçak seferi açmamız için birlikte çalışmamızı önerdi. Bu fikrin, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkıda bulunacak harika bir fikir olduğunu düşünüyorum."

Becirovic, ekonomi alanında iki ülke arasında birçok fırsatın olduğuna işaret ederek ziyaretten sonra iş insanları ve ticaret odaları arasındaki bağlantıyı güçlendirmek istediklerini söyledi.

Cvijanovic de AB'ye üyelik konusunda kararlı olduklarını, bunu da doğru bir ilerleme ve kısa vadeli hedeflerle gerçekleştirmek istediklerini ifade ederek, bu konuda kendilerine destek veren Bulgaristan'a teşekkür etti.

Kaynak: AA