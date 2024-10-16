Savaşta Bir İlk! İsrail Oradan da Vurdu, Başkan Öldürüldü

İsrail ordusu, Lübnan'daki saldırılarına devam ediyor. İsrail ordusu, hava ve kara saldırılarının ardından Lübnan'ı denizden de vurmaya başladı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail Deniz Kuvvetlerinin Lübnan'da Hizbullah 'hedeflerine' saldırı düzenlediği belirtildi. Firkateynlerden düzenlenen saldırılarda Hizbullah'a ait "roket sistemleri, silah depoları" gibi "hedeflerin" vurulduğu ifade edildi. Açıklamada ayrıca denizden Lübnan'a düzenlenen ilk saldırıları gösteren görüntüler de paylaşıldı.

BELEDİYE BİNASI VURULDU

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde düzenlediği saldırılarda belediye binası vuruldu, Belediye Başkanı Ahmad Kahil dahil en az 5 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

BBC muhabiri Riam Dalati'ye konuşan bir görgü tanığı da saldırı sırasında belediye başkanı Ahmad Kahil'in vurulan belediye binasında kriz merkezi toplantısını yönettiğini söyledi.

30 dakika içinde en az 9 yoğun hava saldırısı düzenlendiğini söyleyen görgü tanığı bölgedeki durum için "çılgın terör" ifadesini kullandı. AFP'ye konuşan Nebatiye Valisi Howaida Turk ise kent ve çevresinde 11 hava saldırısı düzenlendiğini bildirdi.

SALDIRILARDA ÖLENLERİN SAYISI 2 BİN 367'YE YÜKSELDİ

İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 367'ye, yaralı sayısı da 11 bin 88'e çıktı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun ülkenin birçok bölgesinde hava saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail'in devam eden saldırıları sonucu dün 17 kişinin öldüğü ve 182 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a yönelik saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 350'ye, yaralananların sayısının da 10 bin 906'ya yükseldiği kaydedildi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan’da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilenlerden 456 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.