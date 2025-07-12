260 Kişi Öldü, Ortaya Çıkan Ses Kaydı Kan Dondurdu! Yoksa Kaza Değil de Kasıtlı Mıydı?

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Hindistan'ın Ahmedabad kentinde 12 Haziran'da yaşanan uçak kazasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak kalkıştan kısa süre sonra bir pansiyonun üstüne çakılan uçakla ilgili ön rapor yayımlandı. 241 yolculunun hepsi ve pansiyondaki 19 kişinin öldüğü kazada, incelenen uçak verileri ve ses kayıtlarında her iki yakıt anahtarının da kesildiği bildirildi. Bunun da motorların tamamının durmasına sebep olduğu belirtildi.

Pilotlar arasında geçen konuşmada birinin diğerine "Neden kestin?" diye sorduğu, diğerinin de "Ben bir şey yapmadım" dediği duyuldu. Söz konusu ses kaydı, kazanın kasıtlı mı yoksa bir hata sonucu mu olduğuna dair tartışma yarattı. Bu konuşmayı yapan pilotların görevli hangi kişiler olduğu veya yardım çağrısını kimin yolladığı bilinmiyor.

KAZARA KESMEK MÜMKÜN DEĞİL

Yetkililer raporda yakıt anahtarlarının birbirini takip eden saniyelerde kesildiğini doğruladı. Bu da kazanın insan kaynaklı olabileceği ihtimalini güçlendiriyor. Bir motor daha sonra tekrar devreye sokulsa da uçak henüz irtifasını yükseltemeden düşüşe geçtiği için kazayı durduramadı.

Uzmanlar güvenlik kilitleri olduğu için anahtarların kazara çevrilemeyeceğini belirtti. Raporda motor gücünü kesmeyi gerektirecek yangın gibi acil bir durumun da olmadığı aktarıldı.

Kaynak: Haber Merkezi