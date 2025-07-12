ABD Dışişleri’nde Tasfiye; Gözyaşları ve Protestolar Eşliğinde Ayrıldılar

ABD Dışişleri Bakanlığı’nda 1300’ü aşkın personel işten çıkarıldı. Washington’daki merkez binadan ayrılan çalışanlar, mesai arkadaşlarının alkışları eşliğinde uğurlandı. Bakan Marco Rubio, yapılan değişikliklerin "radikal ideolojilerden arınma" ve “bürokrasinin sadeleştirilmesi” amacıyla yapıldığını açıkladı.

ABD Dışişleri’nde Tasfiye; Gözyaşları ve Protestolar Eşliğinde Ayrıldılar
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ABD Dışişleri Bakanlığı'nda görev yapan 1300'ü aşkın personel, yeniden yapılanma planı kapsamında işten çıkarıldı. Başkent Washington'daki Dışişleri Bakanlığı binasından çıkan çalışanlar, mesai arkadaşlarının alkışlarıyla ve gözyaşlarıyla uğurlandı. Kimi çalışanlar yıllardır taşıdığı hizmet rozetleriyle binadan ayrılırken, kimi de kişisel eşyalarıyla birlikte sessizce vedalaştı.

ABD Dışişleri’nde Tasfiye; Gözyaşları ve Protestolar Eşliğinde Ayrıldılar - Resim : 1

İşten çıkarmalar, Bakan Yardımcısı Michael J. Rigas'ın bir gün önce personele gönderdiği e-posta ile duyurulmuştu. Bu gelişmenin, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Mayıs ayında kamuoyuna açıkladığı yeniden yapılanma planının ilk adımı olduğu ifade ediliyor. Rubio, bakanlığı “şişirilmiş bir yapı” ve “bürokrasiye teslim olmuş” olarak nitelendirmişti.

ABD Dışişleri’nde Tasfiye; Gözyaşları ve Protestolar Eşliğinde Ayrıldılar - Resim : 2

Rubio, söz konusu tasfiye kararlarını savunarak, “Yapılan değişiklikler Dışişleri Bakanlığı’nı temel Amerikan değerleriyle daha uyumlu hale getirecek. Aynı zamanda radikal siyasi ideoloji odakları temizlenecek” açıklamasında bulundu. Bakanlık kaynaklarına göre amaç, diplomatik yapının “daha verimli ve tarafsız” işlemesini sağlamak.

ABD Dışişleri’nde Tasfiye; Gözyaşları ve Protestolar Eşliğinde Ayrıldılar - Resim : 3

İşten çıkarılan isimlerden biri olan ve 20 yıldır görev yapan Olga Bashbush, elindeki rozetini göstererek “Biz burada Amerikan Anayasası’nı ve değerlerini korumak için bulunuyoruz. Şimdi işimize son veriliyor olması büyük bir trajedi” dedi. 15. yılını tamamlamaya günler kala işten çıkarıldığını belirten bir başka çalışan ise "Bugün, Dışişleri Bakanlığı'nda büyük bir özveriyle çalışan birçok kamu görevlisi için gerçekten çok üzücü bir gün. Ben de gerçekten çok üzgünüm, derinden sarsıldım. Biliyorsunuz, hepimiz bu işe yüreğimizi koyduk ve şu anda yaşananlar yıkıcı bir durum." ifadelerini kullandı.

ABD medyasına sızan iç yazışmalara göre, 1353 kişiyi kapsayan bu tasfiye 1107 memur ve 246 diplomatı içeriyor.

Kaynak: AA

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