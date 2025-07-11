ABD Başkanı Trump'tan 'Rusya' Çıkışı: Pazartesi Gününü İşaret Etti

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Ateşkes çabalarındaki son durumun kendisini Rusya konusunda hayal kırıklığına uğrattığını belirten Trump, önümüzdeki hafta pazartesi günü Rusya hakkında "çok önemli bir açıklama" yapacağını duyurdu.

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ABD Başkanı Trump'tan 'Rusya' Çıkışı: Pazartesi Gününü İşaret Etti
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ABD Başkanı Donald Trump, NBC News kanalına verdiği röportajda Rusya-Ukrayna savaşı, ateşkes çabaları ve NATO ile yapılan yeni silah sevkiyatı anlaşması hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Trump, Rusya'nın tutumundan hayal kırıklığına uğradığını belirterek, önümüzdeki hafta pazartesi günü bu ülkeye ilişkin önemli bir açıklama yapacağını duyurdu.

'HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIM'

Rusya-Ukrayna savaşındaki son durumu değerlendiren Trump, "Ateşkese ulaşılması için ciddi çaba gösterdik. Ancak şu anki gelişmeler beni Rusya konusunda hayal kırıklığına uğrattı. Önümüzdeki birkaç hafta içinde neler olacağını göreceğiz. Pazartesi günü Rusya hakkında çok önemli bir açıklama yapacağım" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump'tan 'Rusya' Çıkışı: Pazartesi Gününü İşaret Etti - Resim : 1

SİLAHLAR NATO'YA

Trump, ABD ile NATO arasında geçen ayki NATO zirvesinde varılan yeni silah sevkiyatı anlaşmasının ayrıntılarını da kamuoyuyla paylaştı. Anlaşmaya göre, ABD'nin göndereceği askeri teçhizat doğrudan NATO'ya teslim edilecek. NATO ise bu silahları Ukrayna'ya aktaracak.

Trump, "NATO'ya silah gönderiyoruz ve NATO bu silahların parasının yüzde 100'ünü ödüyor. Yani aslında ABD silahı NATO'ya veriyor, NATO da Ukrayna'ya teslim ediyor" dedi. Bu modelin yalnızca hafif silahlarla sınırlı olmadığını belirten Trump, aynı yöntemin Patriot hava savunma sistemleri için de geçerli olacağını söyledi.

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Kaynak: İHA

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