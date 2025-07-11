Dokunmadığı Bir O Kalmıştı... Trump Tek İmzayla Milyonlarca İnsanın En Küçük Keyfini Bozdu

ABD Başkanı Trump'ın yeni vergi kararı sonrası dünyada kahve ihracat ve ithalatı konusunda dengeler değişiyor. Hal böyleyken, ABD, Asya ve Avrupa'da da kahve fiyatlarında oynamalar bekleniyor.

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Dokunmadığı Bir O Kalmıştı... Trump Tek İmzayla Milyonlarca İnsanın En Küçük Keyfini Bozdu
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Göreve başladığı 20 Ocak 2025 tarihinden beri art arda radikal hamlelerde bulunan ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz aylarda imza attığı ek vergi tarifeleriyle küresel piyasaları karıştırmıştı. Trump, belli ülkelere bir yaptırım metodu olarak kullandığı vergilendirmeyi bu kez de Brezilya için devreye aldı. ABD Başkanı, 1 Ağustos'tan itibaren Brezilya'dan gelen tüm ürünlere yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı.

Karar, Güney Amerika'nın en büyük ekonomisi olan Brezilya'da pek çok sektörü vuracak. Çin'den sonra en büyük ikinci ihracat pazarı olan ABD'ye petrol, kahve, sığır eti, portakal suyu, kereste ve makine gibi ürünler ihraç eden Brezilya'da, yüzde 50'lik yeni vergi nedeniyle söz konusu alanlarda faaliyet gösteren şirketleri zor günler bekliyor.

Dokunmadığı Bir O Kalmıştı... Trump Tek İmzayla Milyonlarca İnsanın En Küçük Keyfini Bozdu - Resim : 1

ROTA AVRUPA VE ASYA'YA DÖNÜYOR

Kahve ihracatının yüzde 16,7'sini ABD'ye yapan Brezilya'nın bu karardan ciddi ölçüde zarar göreceği öngörülüyor. Brezilya'nın bu vergileri uzun vadede ödeyemeyeceği ve bu nedenle ABD'li firmaların başka ülkelerden kahve çekirdeği tedarik etmeye başlayacağı, Brezilya'nın da ihracatını daha çok Avrupa ve Asya'ya yönlendireceği ifade ediliyor. Dengelerin bu yönde değ,şmesi, neredeyse tüm ülkelerdeki kahve fiyatlarını olumlu veya olumsuz etkileyecek.

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Kaynak: Haber Merkezi

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