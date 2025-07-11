Tekfen Holding İçin Hedef Fiyat Güncellendi

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Gedik Yatırım tarafından yapılan açıklamada, Tekfen Holding hissesi için daha önce belirlenen 116,00 TL'lik hedef fiyatın korunduğu belirtildi. Mevcut piyasa fiyatı 109,40 TL olan hisse için "endekse paralel getiri" tavsiyesi yinelendi. Bu değerlendirme doğrultusunda hisse senedinin getiri potansiyeli %6,03 olarak hesaplandı.

TEKFEN HİSSESİNDE İZLENECEK SEVİYE 116 TL

Gedik Yatırım’ın yayınladığı güncel rapor, yatırımcılara Tekfen Holding hissesi için kısa vadede izleyecekleri fiyat seviyeleri konusunda referans sunarken, hisseye yönelik risk-getiri oranının BIST 100 endeksi ile paralel bir çizgide ilerlediği vurgulandı.

Tekfen Holding, inşaat, tarım, mühendislik ve kimya alanlarındaki faaliyetleriyle Borsa İstanbul'da önemli bir yatırım aracı olarak izlenmeye devam ediyor. Aracı kurumların düzenli raporlamaları, hissedarlara yön bulma noktasında rehberlik etmeyi sürdürüyor.

Kaynak: Haber Merkezi