Çimsa Tekstil’e 3 Ay Süreyle Geçici Mühlet Kararı Verildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kahramanmaraş Asliye Ticaret Mahkemesi’nin kararına göre, borçları nedeniyle konkordato başvurusunda bulunan şirketin talebi üzerine, 3 ay süreyle geçici mühlet verilmesine hükmedildi.

MAL VARLIKLARINA TEDBİR, TASARRUFA SINIRLAMA GETİRİLDİ

İcra ve İflas Kanunu’nun 297/2. maddesi uyarınca alınan kararla birlikte şirketin malvarlıklarının korunmasına yönelik tüm tedbirler uygulanacak. Bu süreçte, mahkemenin izni olmaksızın rehin tesis edilmesi, kefalet verilmesi, taşınmaz ve tesisatın devri ya da kısmen de olsa işletmenin el değiştirmesi, kısıtlanmış olacak. Aksi takdirde bu işlemlerin hükümsüz sayılacağı bildirildi.

İTİRAZ SÜRESİ BAŞLADI

Geçici mühlet kararı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve Basın-İlan Kurumu’nun resmi ilan portalında yayımlanarak ilan edildi. Bu kapsamda alacaklıların ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde itiraz hakkı bulunuyor. İtiraz etmek isteyenlerin, konkordato sürecinin şartlarının oluşmadığına dair delillerle birlikte başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Mahkeme, konkordato süreciyle ilgili duruşma tarihini ise 01 Ekim 2025 olarak belirledi.