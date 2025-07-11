Cari Açık 7 Ayın En Düşük Seviyesinde

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs 2025’e ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, cari işlemler hesabı mayısta 684 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası 4 milyar 68 milyon dolar olarak kaydedildi. Dış ticaret açığı ise aynı dönemde 4,8 milyar dolara ulaştı.

Yıllıklandırılmış verilere bakıldığında cari açık yaklaşık 16 milyar dolara gerilerken, dış ticaret dengesi ise 61 milyar dolar açık verdi. Bu dönemde hizmetler dengesinde 62,2 milyar dolarlık fazla oluştu. Birincil gelir dengesi 17,2 milyar dolar, ikincil gelir dengesi ise 68 milyon dolar açık verdi.

Hizmet kalemlerinde taşımacılık ve turizm gelirleri dikkat çekti. Mayısta hizmetler dengesi kaynaklı net giriş 5 milyar 635 milyon dolar olurken, taşımacılıktan 1 milyar 872 milyon dolar ve seyahatten 4 milyar 368 milyon dolar net gelir elde edildi.

Doğrudan yatırımlar kaynaklı net girişler mayıs ayında 702 milyon doları buldu. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’ye toplam 1 milyar 377 milyon dolarlık yatırım yaptığı görülürken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki yatırımları da 675 milyon dolara ulaştı. Gayrimenkul yatırımlarında ise yurt içinden yurt dışına 238 milyon dolar, yurt dışından Türkiye’ye 171 milyon dolar net alım gerçekleşti.

Portföy yatırımlarında ise 2 milyar 498 milyon dolarlık net giriş kaydedildi. Yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 396 milyon dolar, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) piyasasında ise 2 milyar 576 milyon dolar net alış yaptı. Ancak banka menkul kıymetlerinde 238 milyon dolarlık net satış yaşandı.

Yurt dışından kredi kullanımında da artış gözlendi. Bankalar 815 milyon dolar, diğer sektörler ise 1 milyar 277 milyon dolar net kredi kullandı. Aynı dönemde resmi rezervlerde 13 milyar 466 milyon dolar net artış olurken, Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinde toplamda 15 milyar dolarlık azalma kaydedildi.

Kaynak: AA