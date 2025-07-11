AB'nin Nüfusu 450 Milyonu Aştı

Avrupa Birliği'ne (AB) üye 27 ülkenin toplam nüfusu 2025 yılı itibarıyla 450,4 milyona ulaştı.

Son Güncelleme:
AB'nin Nüfusu 450 Milyonu Aştı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin 1 Ocak 2025 tarihindeki nüfus verilerini yayımladı. Buna göre, 2024 yılı başında 449,3 milyon olan AB üyesi 27 ülkenin toplam nüfusu, 2025'te 450,4 milyona çıktı.

Almanya, 83,6 milyonluk nüfusuyla AB'nin en kalabalık üyesi olurken, onu 68,6 milyonla Fransa, 58,9 milyonla İtalya, 49,1 milyonla İspanya, 36,5 milyonla Polonya, 19 milyonla Romanya, 18 milyonla Hollanda ve 11,9 milyonla Belçika izledi.

EN KÜÇÜK MALTA

AB'nin nüfusu en az ülkeleri 574 binle Malta ve 681 binle Lüksemburg oldu. Böylece, AB nüfusu 2021'de Kovid-19'un etkileri nedeniyle yaşanan düşüşün ardından 4 yıl boyunca artış gösterdi. AB'nin nüfus artışı özellikle Kovid-19 salgını sonrası artan göç hareketlerinden kaynaklandı.​​​​​​​ Söz konusu dönemde Türkiye'de toplam nüfus 85 milyon 664 bin 994 olarak belirlendi.

Avrupa'yı Birbirine Katan Hamle: 'Schengen' Devri Bitiyor mu?Avrupa'yı Birbirine Katan Hamle: 'Schengen' Devri Bitiyor mu?Dünya

Schengen Vizesinde Yeni Dönem! Bakan Müjdeyi Verdi! Artık Vize Derdi BitiyorSchengen Vizesinde Yeni Dönem! Bakan Müjdeyi Verdi! Artık Vize Derdi BitiyorEkonomi

Kaynak: AA

Etiketler
Avrupa Birliği Nüfus
Son Güncelleme:
Srebrenitsa Katliamı’nın 30. Yıl Dönümünde Çarpıcı Mesaj: 'Aileler Sadece Travmalarla Mücadele Etmiyor...' Srebrenitsa Katliamı’nın 30. Yıl Dönümünde Çarpıcı Mesaj
Ünlü Astrolog, Mazoşist Burçları Açıkladı! Zararları En Çok Kendilerine Ünlü Astrolog, Mazoşist Burçları Açıkladı! Zararları En Çok Kendilerine
Ne Böcek Kalıyor Ne Küf: Kavanozun İçine 1 Tane Atın Bütün Yıl Rahat Edin Ne Böcek Kalıyor Ne Küf: Kavanozun İçine 1 Tane Atın Bütün Yıl Rahat Edin
Uranyum Bilmecesi: İran'ın 'Nükleer Kalbi' Yok Edildi mi, Edilemedi mi? Uranyum Bilmecesi: İran'ın 'Nükleer Kalbi' Yok Edildi mi, Edilemedi mi?
ÇOK OKUNANLAR
Terör Örgütü PKK, Silahları Böyle Yaktı: İşte Tarihi Günden İlk Kareler... Tarihi Günden İlk Kareler
Kredi Kartı ile Ödemelerde Yeni Yasak: Kurallar Değişti! Artık 81 İlde Zorunlu Olacak Kredi Kartı ile Ödemelerde Yeni Yasak: Kurallar Değişti! Artık 81 İlde Zorunlu Olacak
Tarihi Günde Kritik Eşik: PKK Silah Bıraktı! İlk Açıklama ve Görüntü Geldi PKK Silah Bıraktı! İlk Açıklama ve Görüntü Geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Yiğit Bulut Hayatını Kaybetti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Yiğit Bulut Hayatını Kaybetti
Meclis’te Kabul Edildi: Haftalık İzin Kuralları Değişti! Artık 6 Gün Çalışıp 1 Gün İzin Yapılmayacak Meclis’te Kabul Edildi: Haftalık İzin Kuralları Değişti! Artık 6 Gün Çalışıp 1 Gün İzin Yapılmayacak