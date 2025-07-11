AB'nin Nüfusu 450 Milyonu Aştı

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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin 1 Ocak 2025 tarihindeki nüfus verilerini yayımladı. Buna göre, 2024 yılı başında 449,3 milyon olan AB üyesi 27 ülkenin toplam nüfusu, 2025'te 450,4 milyona çıktı.

Almanya, 83,6 milyonluk nüfusuyla AB'nin en kalabalık üyesi olurken, onu 68,6 milyonla Fransa, 58,9 milyonla İtalya, 49,1 milyonla İspanya, 36,5 milyonla Polonya, 19 milyonla Romanya, 18 milyonla Hollanda ve 11,9 milyonla Belçika izledi.

EN KÜÇÜK MALTA

AB'nin nüfusu en az ülkeleri 574 binle Malta ve 681 binle Lüksemburg oldu. Böylece, AB nüfusu 2021'de Kovid-19'un etkileri nedeniyle yaşanan düşüşün ardından 4 yıl boyunca artış gösterdi. AB'nin nüfus artışı özellikle Kovid-19 salgını sonrası artan göç hareketlerinden kaynaklandı.​​​​​​​ Söz konusu dönemde Türkiye'de toplam nüfus 85 milyon 664 bin 994 olarak belirlendi.

Kaynak: AA