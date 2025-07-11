Uranyum Bilmecesi: İran'ın 'Nükleer Kalbi' Yok Edildi mi, Edilemedi mi?

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İsrail ve İran arasında 12 gün süren savaş, ateşkesle sonuçlansa da geride pek çok tartışma bıraktı. İsrail ve ABD’nin İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarının etkinliği ve Trump yönetiminin açıklamalarının doğruluğu halen uluslararası kamuoyunun gündeminde.

URANYUM STOKU YOK EDİLEMEDİ Mİ?

ABD’nin önde gelen gazetelerinden The New York Times (NYT), İsrailli üst düzey bir yetkilinin açıklamalarına yer verdi. Habere göre, yetkili İran’ın yer altındaki zenginleştirilmiş uranyum stokunun bir kısmının ABD ve İsrail tarafından geçen ay düzenlenen saldırılardan kurtulduğunu belirtti. Bu uranyumun “bomba yapmaya yakın bir düzeyde” olduğu ileri sürüldü.

Yetkili, ayrıca İsrail’in, “İran’ın gizli bir proje kapsamında bir bomba inşa etme yarışına girdiğinin görülmesi üzerine İsrail’in İran’a karşı askeri eylem almaya yöneldiğini” ifade etti. İsrail istihbaratının, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın ölümünden kısa süre sonra İran’da nükleer faaliyetlerin tespit edildiğini öne sürdü. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun da bu gelişmelerin ardından “ABD’nin yardımıyla ya da yardımı olmadan” saldırı hazırlığı başlattığı aktarıldı.

İRAN'IN 'NÜKLEER KALBİ' VURULMUŞTU

ABD istihbarat kaynakları ise o dönemde İran’ın nükleer silah yapma yönünde bir adım attığına dair doğrudan bir kanıt bulunmadığını savundu. Ancak yine de ABD üç önemli nükleer tesisi hedef aldı: İsfahan, Natanz ve “sığınak delici” bombalarla vurulan Fordo. Fordo’nun “İran’ın nükleer kalbi” olarak adlandırıldığı belirtildi.

'ENDİŞELİ DEĞİLİZ'

İsrailli yetkili, İran’ın yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyumunun saldırılardan kurtulmasının büyük endişe yaratmadığını söyledi. Yetkili, İran’ın bu uranyuma ulaşma girişimlerinin “neredeyse kesinlikle” tespit edileceğini ve gerekirse yeni saldırılar düzenleneceğini vurguladı. NYT’nin haberine göre Batılı istihbarat birimleri de uranyumun bazı alanlarda enkaz altında gömülü olduğunu değerlendiriyor.

ABD: TAMAMEN YOK ETTİK

Trump yönetimi ise İran’ın nükleer programına ağır darbe vurulduğu görüşünü sürdürdü. Pentagon’un, saldırıların programı sadece birkaç ay geriye attığı yönündeki raporuna rağmen, Beyaz Saray sözcüsü Anna Kelly, “Başkan Trump’ın pek çok kez söylediği gibi ‘Gece Yarısı Çekici Operasyonu’ İran’ın nükleer tesislerini tamamen yok etti. Onun kararlı liderliği sayesinde tüm dünya daha güvenli” açıklamasında bulundu. İsrailli yetkili ise UAEA Başkanı Rafael Grossi’nin, “uranyum önceden çıkarıldı” iddiasını reddederek, “hiçbir şeyin hareket ettirilmediğini” savundu. Ayrıca İsfahan’daki tesisin “en güçlü Amerikan silahlarının dahi yok etmesi için fazla derinde” yer aldığını ileri sürdü.

Kaynak: Haber Merkezi