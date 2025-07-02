Orta Doğu’yu Karıştıran İddia! İran’ın Gizli Hürmüz Planı! Ateşkes Sonrası ABD Sızdırdı

İsrail ve İran arasındaki savaşta ateşkes süreci devam ederken ABD’li yetkilileri ‘İran’ iddiası dikkat çekti. İki ABD’li yetkili, İran ordusunun haziran ayında Basra Körfezi’ndeki gemilere deniz mayınları yüklediğini, Hürmüz Boğazı’nı bloke etme hazırlıkları yaptıklarını öne sürdü.

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Orta Doğu’yu Karıştıran İddia! İran’ın Gizli Hürmüz Planı! Ateşkes Sonrası ABD Sızdırdı
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İsrail ve İran arasındaki savaşın sona ermesine ilişkin yürütülen ‘barış’ görüşmelerine ilişkin ABD Başkanı Donald Trump son açıklamasında “İsrail, 60 günlük ateşkesin hayata geçmesi için gereken koşulları kabul etti. Bu süreçte tüm taraflarla çalışarak kalıcı çözüm arayacağız” demişti.

ATEŞKES SÜRECİNDE ÇARPICI İDDİA

Trump, ateşkesin Gazze'deki çatışmaları durdurmaya yönelik diplomatik girişimlerin bir parçası olduğunu belirtmişti.

İki ülke arasında savaşın kesin olarak sona ermesine ilişkin temaslar sürerken, dikkat çeken bir iddia kafaları karıştırdı.

'İRAN GEMİLERE MAYIN YÜKLEDİ'

Reuters haber ajansına konuşan iki ABD’li yetkili, İran ordusunun haziran ayında Basra Körfezi’ndeki gemilere deniz mayınları yüklediğini iddia etti.

Orta Doğu’yu Karıştıran İddia! İran’ın Gizli Hürmüz Planı! Ateşkes Sonrası ABD Sızdırdı - Resim : 1

HÜRMÜZ BOĞAZI PLANI

Tahran yönetiminin İsrail’in İran’a saldırılarının ardından Hürmüz Boğazı’nı bloke etme hazırlıklarını artırdığına dikkat çekildi.

Orta Doğu’yu Karıştıran İddia! İran’ın Gizli Hürmüz Planı! Ateşkes Sonrası ABD Sızdırdı - Resim : 2

ORTA DOĞU KARIŞTI

Dünya petrolünün yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı’na İran’ın mayın döşeme hazırlığında olduğu iddiası tansiyonu yeniden yükseltirken, kaynaklar ABD’nin mayınların İran gemilerine koyulduğunu nasıl tespit ettiği hakkında da bilgi vermedi.

Orta Doğu’yu Karıştıran İddia! İran’ın Gizli Hürmüz Planı! Ateşkes Sonrası ABD Sızdırdı - Resim : 3

ABD Savunma İstihbarat Ajansı’nın tahminlerine göre, 2019 yılı itibarıyla İran’ın küçük hız tekneleri yardımıyla kullanabileceği 5 binden fazla deniz mayını bulunuyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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Hürmüz Boğazı ABD
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