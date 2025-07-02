Trump Kritik Gelişmeyi Duyurdu! İsrail Gazze'de 60 Günlük Ateşkesi Kabul Etti

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ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi’nde 60 günlük bir ateşkes için gerekli şartları kabul ettiğini duyurdu. Truth Social platformundan açıklama yapan Trump, İsrailli yetkililerle temsilcileri arasında "uzun ve verimli" görüşmeler gerçekleştirildiğini belirtti.

'İSRAİL ŞARTLARI KABUL ETTİ'

Trump, “İsrail, 60 günlük ateşkesin hayata geçmesi için gereken koşulları kabul etti. Bu süreçte tüm taraflarla çalışarak kalıcı çözüm arayacağız,” ifadelerini kullandı. Ateşkesin, Gazze'deki çatışmaları durdurmaya yönelik diplomatik girişimlerin bir parçası olduğu vurgulandı.

HAMAS'A TEKLİF SUNULACAK

ABD Başkanı, Katar ve Mısır'ın arabuluculuk yaparak Hamas'a "nihai teklifi" sunacağını belirtti. Bu teklifin, ateşkesin uygulanabilmesi açısından kritik önem taşıdığı kaydedildi. Trump, anlaşmanın kabul edilmemesi durumunda koşulların daha da kötüleşebileceğini ifade etti. “Orta Doğu’nun iyiliği için umarım Hamas bu anlaşmayı kabul eder,” diyen Trump, bu sürecin bölgesel barış açısından büyük bir fırsat olduğunu söyledi.

Trump, önümüzdeki hafta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Washington'da bir araya geleceğini ve görüşmelerde Gazze ve İran konularının gündemde olacağını daha önce açıklamıştı.

Kaynak: AA