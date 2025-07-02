Trump Kritik Gelişmeyi Duyurdu! İsrail Gazze'de 60 Günlük Ateşkesi Kabul Etti

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze'de 60 günlük ateşkes şartlarını kabul ettiğini duyurdu. Anlaşmanın detaylarının Katar ve Mısır aracılığıyla Hamas’a iletileceğini kaydeden. Trump, bu fırsatın kaçırılması halinde şartların daha da kötüleşebileceği uyarısında bulundu.

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Trump Kritik Gelişmeyi Duyurdu! İsrail Gazze'de 60 Günlük Ateşkesi Kabul Etti
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ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi’nde 60 günlük bir ateşkes için gerekli şartları kabul ettiğini duyurdu. Truth Social platformundan açıklama yapan Trump, İsrailli yetkililerle temsilcileri arasında "uzun ve verimli" görüşmeler gerçekleştirildiğini belirtti.

Trump Kritik Gelişmeyi Duyurdu! İsrail Gazze'de 60 Günlük Ateşkesi Kabul Etti - Resim : 1

'İSRAİL ŞARTLARI KABUL ETTİ'

Trump, “İsrail, 60 günlük ateşkesin hayata geçmesi için gereken koşulları kabul etti. Bu süreçte tüm taraflarla çalışarak kalıcı çözüm arayacağız,” ifadelerini kullandı. Ateşkesin, Gazze'deki çatışmaları durdurmaya yönelik diplomatik girişimlerin bir parçası olduğu vurgulandı.

Trump Kritik Gelişmeyi Duyurdu! İsrail Gazze'de 60 Günlük Ateşkesi Kabul Etti - Resim : 2

HAMAS'A TEKLİF SUNULACAK

ABD Başkanı, Katar ve Mısır'ın arabuluculuk yaparak Hamas'a "nihai teklifi" sunacağını belirtti. Bu teklifin, ateşkesin uygulanabilmesi açısından kritik önem taşıdığı kaydedildi. Trump, anlaşmanın kabul edilmemesi durumunda koşulların daha da kötüleşebileceğini ifade etti. “Orta Doğu’nun iyiliği için umarım Hamas bu anlaşmayı kabul eder,” diyen Trump, bu sürecin bölgesel barış açısından büyük bir fırsat olduğunu söyledi.

Trump, önümüzdeki hafta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Washington'da bir araya geleceğini ve görüşmelerde Gazze ve İran konularının gündemde olacağını daha önce açıklamıştı.

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Kaynak: AA

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Trump Kritik Gelişmeyi Duyurdu! İsrail Gazze'de 60 Günlük Ateşkesi Kabul Etti Trump Kritik Gelişmeyi Duyurdu! İsrail Gazze'de Ateşkesi Kabul Etti