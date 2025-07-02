İran’dan Sert Adım: UAEA’ya Kapı Kapandı

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, resmi onayın ardından İran Atom Enerjisi Kurumu, Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi ve Dışişleri Bakanlığı’na gönderdiği bildiride, söz konusu kararın hemen hayata geçirilmesini istedi.

Yeni yasaya göre, hükümet nükleer tesisler ve bu alandaki uzmanların güvenliği sağlanana dek, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) kapsamındaki denetim faaliyetleri dahil olmak üzere UAEA ile tüm iş birliklerini askıya alacak.

İran Parlamentosu, 25 Haziran’da kabul ettiği yasa tasarısıyla, UAEA ile iş birliğinin ancak tesislerin ve bilim insanlarının korunması garanti altına alındığında yeniden başlatılabileceğini kararlaştırmıştı. Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, yasama organındaki açıklamasında, ""UAEA, İran’ın nükleer tesislerine yapılan saldırıları kınamaktan dahi kaçınarak uluslararası itibarını kaybetmiştir. Bu nedenle İran Atom Enerjisi Kurumu, nükleer tesislerin güvenliği tam olarak sağlanana kadar Ajans ile iş birliğini askıya alacak" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İHA