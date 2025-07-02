New York'ta Tarihi Zafer! ABD'de Bir İlk Gerçekleşmek Üzere... Müslüman Aday Mamdani Ön Seçimleri Kazandı

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ABD’nin New York kentinde düzenlenen Demokrat Parti belediye başkanlığı ön seçimlerini Müslüman aday Zohran Mamdani kazandı. Resmi sonuçlara göre, New York Temsilciler Meclisi Üyesi olan 33 yaşındaki Mamdani, oyların yüzde 56’sını alarak en yakın rakibi eski vali Andrew Cuomo’yu 12 puan farkla geride bıraktı.

'DEMOKRATLAR AÇIK KONUŞTU'

Zaferin ardından seçmenlerine teşekkür eden Mamdani, 4 Kasım’daki seçimlere odaklandığını belirterek, "Geçtiğimiz salı günü, Demokratlar açık bir şekilde konuştu. Uygun fiyatlı bir şehir, geleceğin siyaseti ve otoriterliğe karşı cesurca mücadele eden bir lider için yetki verdiler." ifadelerini kullandı. Mamdani, seçimi kazanması durumunda New York’un ilk Müslüman ve Güney Asya kökenli belediye başkanı olacak.

Ön seçimlerde, Mamdani’nin yanı sıra eski New York Valisi Andrew Cuomo ve New York Şehir Denetçisi Brad Lander öne çıkan adaylar arasında yer aldı. Cumhuriyetçi Parti ise ön seçim düzenlemedi; daha önce de aday olan ve “Koruyucu Melekler” adlı güvenlik organizasyonuyla tanınan Curtis Sliwa, 4 Kasım’da partinin belediye başkan adayı olarak yarışacak.

TRUMP'TAN TARTIŞMA YARATAN SÖZLER

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Mamdani’yi “komünist” olarak nitelendirmiş ve "New York'un belediye başkanı kim olursa olsun, kendine hakim olmalı, yoksa federal hükümet onlara mali açıdan çok sert davranacak." diyerek tartışmalara neden olmuştu.

MAMDANI KİMDİR?

Zohran Mamdani, Ekim 2024’te 2025 New York Belediye Başkanlığı seçimleri için adaylığını açıklayan sosyalist siyasetçi. Kampanya sürecinde; ücretsiz şehir otobüsleri, kamuya açık çocuk bakımı, belediyeye ait marketler, yeni uygun fiyatlı konut projeleri, kapsamlı kamu güvenliği reformu ve 2030 yılına kadar saati 30 dolara çıkarılacak asgari ücret gibi sosyal politikaları ön plana çıkardı. Ayrıca şirketler ve yüksek gelirli bireyler için vergi artışını savunan Mamdani, ekonomik eşitsizlikle mücadeleyi temel hedeflerinden biri olarak belirledi.

Mamdani, dış politikada da dikkat çeken bir çizgi izliyor. İsrail’in Filistin’e yönelik tutumunu sert bir dille eleştiriyor ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun New York’a gelmesi halinde Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin tutuklama emirlerine uyacağını belirterek Netanyahu’nun tutuklanması gerektiğini savunuyor.

Kaynak: AA