17 Yıl Sonra İlk... Macron'dan Şam Çıkarması: 'Yeni Bir Sayfa Açıyoruz'

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 17 yıl aradan sonra cumhurbaşkanı düzeyinde Suriye'yi ziyaret etti. Şam ziyaretine ilişkin konuşan Macron, "Suriye'yle yeni bir barış ve istikrar sayfası açıyoruz" dedi.

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17 Yıl Sonra İlk... Macron'dan Şam Çıkarması: 'Yeni Bir Sayfa Açıyoruz'
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'a gitti. Ziyaret, Fransa'dan cumhurbaşkanı düzeyinde 17 yıl sonra Suriye'ye gerçekleştirilen ilk resmi temas olarak kayıtlara geçti.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın aktardığına göre Macron ve beraberindeki heyet, Şam Uluslararası Havalimanı'nda Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani tarafından karşılandı. Macron'un ziyaret kapsamında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yla bir araya gelmesi bekleniyor.

BARIŞ VE İSTİKRAR VURGUSU

Macron, X üzerinden yaptığı paylaşımda, Fransa'nın Suriye halkına verdiği desteği yinelemek için Şam'da bulunduğunu belirtti. Fransa lideri paylaşımında, "Egemen, birleşik, çoğulcu ve komşularıyla barış içinde yaşayan bir Suriye'yi destekliyoruz. Birlikte yeni bir barış ve istikrar sayfası açıyoruz" ifadelerini kullandı.

YENİDEN İNŞADA DESTEK VERİLECEK

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada Macron'un ziyaretinin, Fransa'nın Suriye'nin yeniden inşasına yönelik somut destek iradesini ortaya koyduğu belirtildi. Açıklamada, iki ülke arasında ekonomi ve güvenlik alanlarında yeni bir ortaklık döneminin hedeflendiği, ayrıca Avrupa ile Orta Doğu arasındaki tedarik hatlarının çeşitlendirilmesine yönelik iş birliğinin de gündemde olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA

Etiketler
Suriye Fransa Emmanuel Macron
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